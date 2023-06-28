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Сколько стоит билет в Rīgas satiksme? Знает ли Вейонис, Рива, Наумова и другие - в игре RUS TVNET

Лиана Епифанова Саша Пилат Елена Фещенко (Савейко) Viktors Devjatovs rus.tvnet.lv
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А вы знаете, сколько букв в латышском алфавите? А какой рост у баскетболиста Кристапа Порзиньгиса? И сколько стоит один билет в общественном транспорте Rīgas satiksme? Ответы на эти вопросы можно найти в новом выпуске викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых". На этот раз в студии собрались экс-президент Латвии, певица, выигравшая "Евровидение", известный музыкант, блогер-путешественник, тиктокер и даже журналист RUS TVNET.

Первыми участниками викторины стали латвийский музыкант Маркус Рива и блогер Лида Нижняя. Эта пара оживленно отвечала на вопросы, но, конечно, не обошлось без споров. Например, в выпуске они задались вечным вопросом, который волнует всех латвийцев: нужно ли в холодный суп добавлять колбасу? Мнения участников разошлись.

Латвийский музыкант Маркус Рива и блогер Лида Нижняя
Латвийский музыкант Маркус Рива и блогер Лида Нижняя Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Вторая пара участников - бывший президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийская певица Мария Наумова. Из этого выпуска мы узнали, что ни Вейонис, ни Наумова не пользуются общественным транспортом в Риге, зато они хорошо разбираются в спорте, истории и музыке.

Латвийская певица Мария Наумова и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис 
Латвийская певица Мария Наумова и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Последними участниками викторины стали тиктокер Алекс Степанов и журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев (отметим, что вопросы заранее он не знал).

Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев и ​блогер Алекс Степанов
Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев и ​блогер Алекс Степанов Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Во время съемок герои делились своими личными историями, так, например, Алекс Степанов рассказал, что он настолько сильно любит шашлык, что готов вступить с ним в законные отношения. Андрей Тимофеев же отметил, что его любимая "латвийская еда" - это бургеры из ресторана быстрого питания Hesburger.

Смотрите новый выпуск, наслаждайтесь атмосферой и проверяйте свои знания!

Галерея: Съемки "Латвии для весёлых"

Правила "Латвии для весёлых"

1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;

2. За правильный ответ участник получает балл;

3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;

4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.

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