Сколько стоит билет в Rīgas satiksme? Знает ли Вейонис, Рива, Наумова и другие - в игре RUS TVNET

Первыми участниками викторины стали латвийский музыкант Маркус Рива и блогер Лида Нижняя. Эта пара оживленно отвечала на вопросы, но, конечно, не обошлось без споров. Например, в выпуске они задались вечным вопросом, который волнует всех латвийцев: нужно ли в холодный суп добавлять колбасу? Мнения участников разошлись.

Вторая пара участников - бывший президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийская певица Мария Наумова . Из этого выпуска мы узнали, что ни Вейонис, ни Наумова не пользуются общественным транспортом в Риге, зато они хорошо разбираются в спорте, истории и музыке.

Последними участниками викторины стали тиктокер Алекс Степанов и журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев (отметим, что вопросы заранее он не знал).

Во время съемок герои делились своими личными историями, так, например, Алекс Степанов рассказал, что он настолько сильно любит шашлык, что готов вступить с ним в законные отношения. Андрей Тимофеев же отметил, что его любимая "латвийская еда" - это бургеры из ресторана быстрого питания Hesburger.

Смотрите новый выпуск, наслаждайтесь атмосферой и проверяйте свои знания!

Правила "Латвии для весёлых"

1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;

2. За правильный ответ участник получает балл;

3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;

4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.