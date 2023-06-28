Сколько стоит билет в Rīgas satiksme? Знает ли Вейонис, Рива, Наумова и другие - в игре RUS TVNET

А вы знаете, сколько букв в латышском алфавите? А какой рост у баскетболиста Кристапа Порзиньгиса? И сколько стоит один билет в общественном транспорте Rīgas satiksme? Ответы на эти вопросы можно найти в новом выпуске викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых". На этот раз в студии собрались экс-президент Латвии, певица, выигравшая "Евровидение", известный музыкант, блогер-путешественник, тиктокер и даже журналист RUS TVNET.
Первыми участниками викторины стали латвийский музыкант Маркус Рива и блогер Лида Нижняя. Эта пара оживленно отвечала на вопросы, но, конечно, не обошлось без споров. Например, в выпуске они задались вечным вопросом, который волнует всех латвийцев: нужно ли в холодный суп добавлять колбасу? Мнения участников разошлись.
Вторая пара участников - бывший президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийская певица Мария Наумова. Из этого выпуска мы узнали, что ни Вейонис, ни Наумова не пользуются общественным транспортом в Риге, зато они хорошо разбираются в спорте, истории и музыке.
Последними участниками викторины стали тиктокер Алекс Степанов и журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев (отметим, что вопросы заранее он не знал).
Во время съемок герои делились своими личными историями, так, например, Алекс Степанов рассказал, что он настолько сильно любит шашлык, что готов вступить с ним в законные отношения. Андрей Тимофеев же отметил, что его любимая "латвийская еда" - это бургеры из ресторана быстрого питания Hesburger.
Смотрите новый выпуск, наслаждайтесь атмосферой и проверяйте свои знания!
Галерея: Съемки "Латвии для весёлых"
Правила "Латвии для весёлых"
1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
2. За правильный ответ участник получает балл;
3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.
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