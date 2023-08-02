До принятия решения о гражданстве Дробязко у нее будет четыре недели для объяснений

"Учитывая, что она проживает за пределами Литвы, надлежащий срок для обеспечения услуг адвоката, ознакомления с материалами слушания и подготовки объяснений по обстоятельствам, указанным в представлении Министерства внутренних дел, составит четыре недели со дня отправки уведомления Дробязко", - сообщил BNS в понедельник офис президента.

"Таким образом, заседание комиссии не может быть проведено без надлежащего информирования об этом Дробязко", - добавили в офисе.

Этот срок будет исчисляться с даты информирования Дробязко о планируемом заседании Комиссии по гражданству.

"Комиссия намерена установить контактные данные Дробязко, чтобы иметь возможность надлежащим образом проинформировать ее о заседании комиссии", - говорится в комментарии.

На прошлой неделе министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе по поводу лишения литовского гражданства в порядке исключения фигуристки Дробязко.

Прежде чем глава государства примет решение, Комиссия по гражданству, возглавляемая главным советником президента по вопросам права, должна дать ему соответствующую рекомендацию.

По мнению Департамента миграции, Дробязко нарушает присягу, данную Литве, и вредит репутации страны, сотрудничая с враждебным режимом.

В качестве одного из аргументов департамент ссылается на тесные профессиональные и личные связи Дробязко с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В прошлом глава государства заявил, что не будет комментировать конкретный случай с Дробязко, но подчеркнул, что "демократия должна защищать себя (...), потому что автократии часто испытывают нас на прочность".

Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения за заслуги в области спорта.