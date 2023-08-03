Висмане прокомментировала решение выступать в паре с российской теннисисткой

"В будущем я буду гораздо больше обращать внимание на то, с кем играю в парных турнирах", - завершает сообщение Висмане.

Висмане - не единственная латвийская теннисистка, которая в последнее время стартовала в туре ITG вместе с российскими и белорусскими спортсменками.

В начале июля Идана Марцинкевич в двух соревнованиях ITF выступала как с российской, так и с белорусской спортсменкой. Впрочем, в то же самое время Марцинкевич призывала помогать жителям Украины, а также приняла в семейном доме беженцев из Украины.

В свою очередь в мае вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в Праге в парном турнире серии W-60 стартовала в дуэте с российской теннисисткой Софьей Лансер, которая вы свое время представляла клуб ЦСКА, и на сайте армейского клуба и сейчас можно найти о ней информацию. Латвийский теннисный союз тогда обсудил ситуацию с теннисисткой и с того момента Семенистая выбирала для парных турниров спортсменок из других стран.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие военные действия России на Украине, не должны допускаться к соревнованиям. Кроме того, в соответствии с рекомендациями, спортсмены, имеющие связи с российскими и белорусскими силовыми структурами, должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях.

ITF не отозвался на многократные призывы агентства LETA пояснить, оценивает ли организация соответствие так называемых нейтральных спортсменов рекомендациям МОК.