Висмане прокомментировала решение выступать в паре с российской теннисисткой

Теннисистка Даниэла Висмане в будущем гораздо больше будет обращать внимание на то, с кем играет в парных турнирах, говорится в сообщении спортсменки, которое она распространила при посредничестве Латвийского теннисного союза.
После вторжения России в Украину регулярно выступающие в турнирах Международной теннисной федерации (ITF) латвийские теннисистки выступали вместе с партнерами из стран-агрессоров России и Беларуси. На прошлой неделе Висмане в парном турнире завоевала трофей вместе с российской теннисисткой Дарьей Астаховой.
Висмане в своем сообщении отмечает, что она выступает против войны и против вторжения России в Украину. Выбирая партнера по парному турниру, она основывалась на правилах ITF и WTA, которые допускают участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
"Отозвалась на приглашение сыграть этот турнир вместе со спортсменкой из России, к сожалению, не думая о последствиях. Мне очень жаль, если мои действия вынудили людей поставить под сомнение мою позицию по отношению к войне. Я приношу этим людям извинения", - говорится в сообщении теннисистки.
Висмане также рассказала, что она общалась с теннисистками в туре ITF, и абсолютно все осуждают войну. Многие из российских и белорусских теннисистов сбежали из страны и некоторые даже ищут возможности стартовать под флагом другой страны, пишет теннисистка.
"В будущем я буду гораздо больше обращать внимание на то, с кем играю в парных турнирах", - завершает сообщение Висмане.
Висмане - не единственная латвийская теннисистка, которая в последнее время стартовала в туре ITG вместе с российскими и белорусскими спортсменками.
В начале июля Идана Марцинкевич в двух соревнованиях ITF выступала как с российской, так и с белорусской спортсменкой. Впрочем, в то же самое время Марцинкевич призывала помогать жителям Украины, а также приняла в семейном доме беженцев из Украины.
В свою очередь в мае вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в Праге в парном турнире серии W-60 стартовала в дуэте с российской теннисисткой Софьей Лансер, которая вы свое время представляла клуб ЦСКА, и на сайте армейского клуба и сейчас можно найти о ней информацию. Латвийский теннисный союз тогда обсудил ситуацию с теннисисткой и с того момента Семенистая выбирала для парных турниров спортсменок из других стран.
Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие военные действия России на Украине, не должны допускаться к соревнованиям. Кроме того, в соответствии с рекомендациями, спортсмены, имеющие связи с российскими и белорусскими силовыми структурами, должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях.
ITF не отозвался на многократные призывы агентства LETA пояснить, оценивает ли организация соответствие так называемых нейтральных спортсменов рекомендациям МОК.
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