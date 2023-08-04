Америка избежала дефолта, но рейтинг ей снизили. Долги США больше не самые надежные?

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Обама и чета Байденов после победы на выборах 7 ноября 2012 года Фото: Reuters

Кредитный рейтинг важен, потому что на него ориентируются те, кто дает в долг странам и компаниям. Чем ниже рейтинг — тем выше риск и меньше желающих давать в долг. А следовательно, растет стоимость заемных средств.

Ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor’s лишило США высшей оценки еще в 2011 году.

Тогда едва отгремел начавшийся в Америке мировой финансовый кризис, и все были на нервах. Республиканцы в очередной раз сцепились с демократами по поводу архаичного потолка госдолга, и обе стороны повышали ставки до последнего. У инвесторов не выдержали нервы — на рынках началась паника.

S&P сочло, что политическая игра в дефолт зашла слишком далеко, — и понизило рейтинг США. Он остался экстремально надежным, всего на одну ступень ниже наивысшего, но все равно неприятно.

Два других агентства — Moody’s и Fitch — оценку кредитоспособности США не изменили, поскольку споры между политиками фундаментально не подрывали способность США наращивать экономику, печатать деньги и платить по долгам. На том всё и затихло.

Ничего лучше пока не придумали

И вот теперь Fitch решило последовать примеру S&P. Аналитики и эксперты пожали плечами.