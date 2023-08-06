В возрасте 41 года умер бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

Первый тренер бывшего футболиста Валерий Горохов назвал причиной смерти инфаркт, пишет "Медуза".

За свою карьеру Мандрыкин четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны, в составе ЦСКА он одержал победу в Кубке УЕФА.

Кроме ЦСКА, он выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Два матча он провел и за сборную Россию.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП - на своем Porsche на скорости 200 км/ч он убегал от полиции и врезался в дерево. Итог - перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, футболист не мог самостоятельно передвигаться.