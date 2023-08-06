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В возрасте 41 года умер бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

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Вениамин Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин Фото: Пресс-фото клуба ЦСКА

В России в возрасте 41 года скончался бывший вратарь ЦСКА и сборной РФ по футболу Вениамин Мандрыкин, сообщает пресс-служба клуба.

Первый тренер бывшего футболиста Валерий Горохов назвал причиной смерти инфаркт, пишет "Медуза".

За свою карьеру Мандрыкин четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны, в составе ЦСКА он одержал победу в Кубке УЕФА.

Кроме ЦСКА, он выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Два матча он провел и за сборную Россию.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП - на своем Porsche на скорости 200 км/ч он убегал от полиции и врезался в дерево. Итог - перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, футболист не мог самостоятельно передвигаться.

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