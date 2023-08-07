Как освежиться дома: советы и идеи в жаркие дни

В зной приятно находиться у озера, временами окунаясь в воду, но не у всех есть такая возможность, особенно для тех, кто живет в городе. Многие работают из дома, где не всегда легко найти возможность освежиться. Но все же есть способы, которые помогут пережить жару дома.
Меньше солнца дома
В жару важно сократить попадание солнечных лучей в квартиру. Руководитель
Отдела дизайна интерьеров Дариус Римкус говорит, что проще всего это сделать с помощью плотных гардин.
"Гардины и жалюзи помогают удержать дома умеренную температуру. Плотные гардины удерживают солнечные лучи. Многослойное решение с гардинами или жалюзи с этим отлично справляются. Сотовые жалюзи созданы таким образом, чтобы сдерживать тепло между окном и помещением".
Дариус Римкус советует занавешивать окна, куда попадают солнечные лучи в течение дня, чтобы сдерживать нагревание пространства. Это стоит делать, уходя на работу, или уезжая на выходные или в отпуск.
"Часть света помогут сдержать комнатные растения на подоконнике. Если нет возможности завесить окна жалюзи или гардинами, то прохладу можно поискать в затемненном углу комнаты. Если такой нет, то попробуйте импровизировать и создать уголок с помощью гардин или любой другой ткани".
Терморегуляция с подобранным постельным бельем
Тем, кто испытывают трудности спать в жаркие ночи, дизайнер советует выбирать постельное белье из натуральных тканей.
"Есть много тканей, которые помогают улучшить терморегуляцию ночью. Например хлопок, вискоза и лиоцел впитывают влагу и сохраняют приятную, равномерную температуру. В свою очередь льняная ткань дышащая и отлично проводит тепло. Зимой с таким постельным бельём тепло, а летом прохладно", - говорит Д. Римкус.
Дизайнер добавляет, что температуру можно регулировать с помощью наматрасников и наперников. "Некоторые наматрасники и наперники сделаны из материалов, которые регулируют температуру, создают охлаждающий эффект, что позволяет спать с большим комфортом. Некоторые эргономичные подушки имеют одну охлаждающую сторону".
Нестандартный подход к охлаждению дома
У каждого из нас есть свои варианты, как пережить жаркие дни, и дизайнер делится своими.
"В зной очень важно пить достаточно жидкости и не перегреваться. Добавьте в стакан лед, лимонный сок, ягоды и мяту, такой напиток приятно и освежающе пить в жару. В пульверизатор можно добавить холодную воду с кусочками огурца и брызгать на лицо".
Дариус Римкус говорит, что лед можно использовать по-разному, и как охладитель для напитков, или, например охладить полотенца. "Еще отличная идея освежиться, это устроить ледяную ванночку для ног, положив лед в многоразовые закрывающиеся пакеты".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!