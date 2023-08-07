Как освежиться дома: советы и идеи в жаркие дни

Фото: Пресс-фото

"Есть много тканей, которые помогают улучшить терморегуляцию ночью. Например хлопок, вискоза и лиоцел впитывают влагу и сохраняют приятную, равномерную температуру. В свою очередь льняная ткань дышащая и отлично проводит тепло. Зимой с таким постельным бельём тепло, а летом прохладно", - говорит Д. Римкус.

Дизайнер добавляет, что температуру можно регулировать с помощью наматрасников и наперников. "Некоторые наматрасники и наперники сделаны из материалов, которые регулируют температуру, создают охлаждающий эффект, что позволяет спать с большим комфортом. Некоторые эргономичные подушки имеют одну охлаждающую сторону".

Нестандартный подход к охлаждению дома

Фото: Пресс-фото

У каждого из нас есть свои варианты, как пережить жаркие дни, и дизайнер делится своими.

"В зной очень важно пить достаточно жидкости и не перегреваться. Добавьте в стакан лед, лимонный сок, ягоды и мяту, такой напиток приятно и освежающе пить в жару. В пульверизатор можно добавить холодную воду с кусочками огурца и брызгать на лицо".

Дариус Римкус говорит, что лед можно использовать по-разному, и как охладитель для напитков, или, например охладить полотенца. "Еще отличная идея освежиться, это устроить ледяную ванночку для ног, положив лед в многоразовые закрывающиеся пакеты".