Движение 5-го трамвая в Риге остановилось из-за ливней

Ответственные службы проинформированы, и Rīgas Satiksme надеется на скорое восстановление движения.

Уже сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

В настоящее время на улицах центра города, в Болдерае, Чиекуркалнсе и на Тейке работает специализированная техника, гидродинамические машины.

Техника откачивает скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а специалисты по благоустройству проверяют, не забиты ли дренажные колодцы. Всего работу выполняют восемь специализированных машин.

Специалисты продолжают оценку и проверку рижских улиц и мостов, чтобы при необходимости направить технические подразделения к местам, где проезжую часть нужно освободить от дождевой воды. Компаниям, обслуживающим улицы и мосты, поручено уделять больше внимания водосборникам и при необходимости очищать их.