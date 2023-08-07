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На улицах Риги началась откачка воды, парковки магазинов заполнены

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Парковка в торговом центре
Парковка в торговом центре Фото: Ekrānšāviņš no video

В Курземе и центральной части страны объявлено красное предупреждение о грозах и сильных порывах ветра. А в Риге откачивают воду в местах, где затруднено движение.

Департамент дорожного движения Рижской думы сообщает, что после сильного дождя службы уже начали откачивать воду в местах, где затруднено движение транспортных средств.

В настоящее время на улицах центра города, в Болдерае, Чиекуркалнсе и на Тейке работает специализированная техника, гидродинамические машины.

Техника откачивает скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а специалисты по благоустройству проверяют, не забиты ли дренажные колодцы. Всего работу выполняют восемь специализированных машин.

Специалисты продолжают оценку и проверку рижских улиц и мостов, чтобы при необходимости направить технические подразделения к местам, где проезжую часть нужно освободить от дождевой воды. Компаниям, обслуживающим улицы и мосты, поручено уделять больше внимания водосборникам и при необходимости очищать их.

Заботясь о сохранности своих автомобилей, водители поспешили оставить свои машины на крытых парковках торговых центров.

RUS TVNET уже сообщал, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии, в том числе в Курземе. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

В западных и центральных регионах страны пойдут экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть более 30 мм осадков, с резкими порывами ветра до 30 метров в секунду и крупным градом.

Как прогнозировали синоптики, температура воздуха днем на юго-западе Курземе опустится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале составит +33 градуса.

В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

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