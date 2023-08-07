На улицах Риги началась откачка воды, парковки магазинов заполнены

В Курземе и центральной части страны объявлено красное предупреждение о грозах и сильных порывах ветра. А в Риге откачивают воду в местах, где затруднено движение.
Департамент дорожного движения Рижской думы сообщает, что после сильного дождя службы уже начали откачивать воду в местах, где затруднено движение транспортных средств.
В настоящее время на улицах центра города, в Болдерае, Чиекуркалнсе и на Тейке работает специализированная техника, гидродинамические машины.
Техника откачивает скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а специалисты по благоустройству проверяют, не забиты ли дренажные колодцы. Всего работу выполняют восемь специализированных машин.
Специалисты продолжают оценку и проверку рижских улиц и мостов, чтобы при необходимости направить технические подразделения к местам, где проезжую часть нужно освободить от дождевой воды. Компаниям, обслуживающим улицы и мосты, поручено уделять больше внимания водосборникам и при необходимости очищать их.
Заботясь о сохранности своих автомобилей, водители поспешили оставить свои машины на крытых парковках торговых центров.
Esmu Riga Plaza stāvvietā. Visi ļoti izpalīdz ar autostāvvietas atrašanu, sisi palīdz paslēpties zem jumta. Dalās ar jaunākajām ziņām. pic.twitter.com/463UbZG2CN— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) August 7, 2023
RUS TVNET уже сообщал, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии, в том числе в Курземе. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.
В западных и центральных регионах страны пойдут экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть более 30 мм осадков, с резкими порывами ветра до 30 метров в секунду и крупным градом.
Как прогнозировали синоптики, температура воздуха днем на юго-западе Курземе опустится до +17 градусов, а в Видземе и Латгале составит +33 градуса.
В Риге во второй половине дня ожидаются грозы с сильным ветром, градом и ливнями, которые могут затопить улицы. Температура воздуха составит от +30 градусов в первой половине дня до +20 градусов вечером.
Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.
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