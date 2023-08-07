На улицах Риги началась откачка воды, парковки магазинов заполнены

Департамент дорожного движения Рижской думы сообщает, что после сильного дождя службы уже начали откачивать воду в местах, где затруднено движение транспортных средств.

В настоящее время на улицах центра города, в Болдерае, Чиекуркалнсе и на Тейке работает специализированная техника, гидродинамические машины.

Техника откачивает скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а специалисты по благоустройству проверяют, не забиты ли дренажные колодцы. Всего работу выполняют восемь специализированных машин.

Специалисты продолжают оценку и проверку рижских улиц и мостов, чтобы при необходимости направить технические подразделения к местам, где проезжую часть нужно освободить от дождевой воды. Компаниям, обслуживающим улицы и мосты, поручено уделять больше внимания водосборникам и при необходимости очищать их.

Заботясь о сохранности своих автомобилей, водители поспешили оставить свои машины на крытых парковках торговых центров.

Esmu Riga Plaza stāvvietā. Visi ļoti izpalīdz ar autostāvvietas atrašanu, sisi palīdz paslēpties zem jumta. Dalās ar jaunākajām ziņām. pic.twitter.com/463UbZG2CN — Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) August 7, 2023