Клуб RFS установил уникальный рекорд в чемпионате Латвии по футболу

Обладатель бронзовых медалей прошлого сезона RFS уже год не проигрывал. Сама команда в соцсетях сообщила, что это - рекорд чемпионата Латвии в 21-м веке.

RFS в чемпионате Латвии в этом сезоне провел 24 матча, одержав 17 побед, а еще семь матчей завершились вничью.

Клуб RFS в чемпионате Латвии не проигрывал 36 матчей подряд ,что является самой длинной серий в чемпионате Латвии в этом столетии. Более длинная беспроигрышная серия в чемпионате страны была только у "Сконто", когда с 1993 по 1996 год команда не проигрывала 57 матчей подряд.

В последний раз в чемпионате Латвии RFS проиграл 7 августа прошлого года - со счетом 2:3 команда уступила саласпилсской "Супер Нове". Интересно, что именно с "Супер Новой" рижане встретятся на своей площадке в воскресенье.

Лидером турнирной таблицы с 62 очками в 25 матчах является "Рига", за которой следует RFS с 58 очками в 24 матчах. 37 очков набрала "Валмиера", 36 - на счету у "Лиепаи", а 35 очков у "Ауды". "Метта" набрала 28 очков, "Елгава" - 26, "Даугавпилс" - 25, "Тукумс 2000"/"Телмс" - 23 очка, а на счету "Супер Новы" всего восемь очков.

В прошлом сезоне впервые в истории чемпионом стала "Валмиера", серебро завоевала "Рига", а бронзу - RFS. В свою очередь Кубок Латвии завоевала "Ауда".

Чемпион выяснится после 36 матчей, сыгранных в четыре круга. Всего пройдет 180 игр.