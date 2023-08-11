Деспина Хараламбус - звезда Кипра, которую скоро со своего пути сметёт россиянка

Легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, представляет на соревнованиях Кипр. Её личный рекорд - 1,84 м.

В прошлом году Деспина стала чемпионкой Кипра, и для этого ей хватило результата 1,76 м. К слову, это не первое чемпионство девушки у себя на родине.

На мировом уровне, естественно, Хараламбус пока совсем не звезда. Да и на Кипре, скорее всего, её успехи скоро пойдут на спад. Дело в том, что в 2021 году россиянка Елена Куличенко сменила российское гражданство и теперь представляет Кипр.

Совсем недавно 22-летняя Куличенко одержала победу на чемпионате Европы до 23 лет в Эспоо, взяв высоту 1,91 м.