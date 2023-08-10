"Дождь" обжалует решение латвийского суда

Телеканал "Дождь" обжаловал неблагоприятное для себя решение Рижского городского суда Видземского предместья об аннулировании лицензии на вещание, и теперь дело будет рассматриваться Административным окружным судом.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) об аннулировании лицензии.
"Дождь" подчеркивает, что NEPLP назвал телеканал "угрозой национальной безопасности", основываясь лишь на одном инциденте, упоминаемом в письме Службы государственной безопасности. Инцидент связан с высказыванием бывшего сотрудника телеканала в эфире, которое было опровергнуто и удалено, а сотрудник - уволен. СМИ не понимает, как "Дождь" может угрожать национальной безопасности, учитывая принятые меры.
"Не требуется юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд указывает, что рассматривает только период деятельности "Дождя" в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматриваются события, которые происходили с "Дождем" в 2017 году. Это только один пример", - указывает телеканал.
"Дождь" ценит поддержку гражданского общества Латвии, местных журналистов и негосударственных организаций, которые обеспокоены произошедшим и созданным прецедентом.
"Позиция регулятора угрожает свободе слова. В свою очередь, недавнее решение NEPLP наказать портал TVNET доказывает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы хотим также выразить поддержку гражданскому обществу Латвии в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, в том числе во время войны", - поясняет "Дождь".
Напомним, что 4 июля Административный районный суд отклонил заявление "Дождя", оставив в силе решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание в Латвии.
Спустя некоторое время телеканал в своем Telegram написал, что продолжит обжаловать это решение во всех инстанциях - включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире "Дождя" ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине "нашей армией". При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире "Дождя" полуостров Крым был указан как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь в том числе, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".
Позднее высказывание журналиста было опровергнуто и удалено, а сам Коростелев - уволен. Однако решение об аннулировании лицензии на вещание осталось в силе, а в июле Административный районный суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.
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