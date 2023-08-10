"Дождь" обжалует решение латвийского суда

Напомним, что 4 июля Административный районный суд отклонил заявление "Дождя", оставив в силе решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание в Латвии.

Спустя некоторое время телеканал в своем Telegram написал, что продолжит обжаловать это решение во всех инстанциях - включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире "Дождя" ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине "нашей армией". При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире "Дождя" полуостров Крым был указан как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь в том числе, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Позднее высказывание журналиста было опровергнуто и удалено, а сам Коростелев - уволен. Однако решение об аннулировании лицензии на вещание осталось в силе, а в июле Административный районный суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.