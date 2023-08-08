Суд первой инстанции отклонил иск "Дождя" против NEPLP

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение десяти рабочих дней со дня его доступности в канцелярии суда.

"Суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" об отмене решения NEPLP наложить штраф за непредоставление дорожки на латышском языке. Суд установил, что нарушение было совершено сознательно", - сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш.

Tiesa pilnībā noraida Tv Rain prasību atcelt NEPLP lēmumu. pic.twitter.com/IfUc7p5BDY — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) August 8, 2023

Это не единственный судебный процесс между "Дождем" и NEPLP. 4 июля Административный районный суд отклонил заявление "Дождя", оставив в силе решение NEPLP об аннулировании разрешения на вещание в Латвии.

Спустя некоторое время телеканал в своем Telegram написал, что продолжит обжаловать это решение во всех инстанциях - включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире "Дождя" ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине "нашей армией". При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире "Дождя" полуостров Крым был указан как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь в том числе, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

Позднее высказывание журналиста было опровергнуто и удалено, а сам Коростелев - уволен. Однако решение об аннулировании разрешения на вещание осталось в силе, а в июле Административный районный суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.