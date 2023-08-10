У Бриедиса появилась возможность провести матч-реванш за титул чемпиона мира

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

38-летний Майрис Бриедис в последний раз выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл в Голд-Косте австралийскому боксеру Джею Опетае, завоевавшему пояса чемпиона мира по версиям IBF и The Ring в первой тяжелой весовой категории, или "полутяжелом" дивизионе (до 90,7 кг).

28-летний Опетая с тех пор, как одержал победу на Бриедисом, не проводил больше боев. У австралийского боксера были запланированы поединки против поляка Матеуша Мастернака и британца Ричарда Риакпоре, но представителям спортсменов не удалось договориться о боях.

Зарубежные СМИ сообщают, что IBF заказала Опетае бой с Бриедисом, так как с момента предыдущего боя прошло чуть больше года, поэтому австралийский боксер должен в ближайшее время выйти на ринг и защитить свой титул чемпиона мира. Сообщается, что соглашение может быть заключено в течение месяца, то есть до 8 сентября.

Опетая в своих социальных сетях сообщил, что готов к этому вызову. Латвийский боксер также дал понять, что к бою готов.

Галерея: Открытая тренировка Майриса Бриедиса