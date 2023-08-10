Цауне уверено победила на чемпионате Европы U-20 в беге на 5000 метров

Наша спортсменка вышла вперед в начале забега. На отметке 1400 метров она была второй, но следующие три круга она финишировала третьей, вернув себе лидерство в конце третьего километра, когда она оторвалась от соперниц и финишировала одна с результатом 15 минут 3,85 секунды.

Это новый рекорд соревнований и новый личный рекорд спортсменки. Предыдущий результат (15:12,94) был достигнут в мае на соревнованиях в немецком городе Карлсруэ.

В соревнованиях приняли участие 26 бегунов.

Латвию на этом чемпионате представляют всего восемь спортсменов - Агате Цауне (бег на 3000 и 5000 метров), Герда Керия Дреймане (семиборье и прыжки в длину), Алекс Пелцманис (бег на 400 метров с барьерами), Патрисия Янсоне (прыжки в высоту), Ричард Педерс (бег с барьерами на 110 метров и спринт на 200 метров), Луизе Гейстарде (толкание ядра), Андрис Скадиньш (десятиборье) и Лаура Осипенко (бег на 100 метров с барьерами).