Насильно призванный в армию российский хоккеист Федотов и ЦСКА сурово наказаны

Международная хоккейная федерация (IIHF) сурово наказала хоккеиста сборной России Ивана Федотова и на московский клуб КХЛ ЦСКА.
Прошлой весной вратарь готовился присоединиться к клубу НХЛ "Филадельфия Флайерз", который выбрал его на драфте в 2015 году. Однако он был арестован в Санкт-Петербурге, когда выходил из тренажерного зала.
После службы в армии Федотов сообщил о присоединении к московскому ЦСКА. На пресс-конференции спортсмен вспомнил и о времени на службе.
IIHF сообщила, что Федотов и ЦСКА заключили незаконный контракт, так как в силе еще был однолетний контракт голкипера с "Филадельфией".
В связи с этим было принято решение наказать как ЦСКА, так и Федотова. Вратарь не сможет выходить на площадку до конца декабря, а ЦСКА в этом сезоне не сможет привлекать зарубежных игроков.
В 2021 году на Олимпиаде Федотов в составе сборной провел шесть матчей, в среднем отражал 94,3% бросков соперника и пропускал 1,61 шайбу.
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