Насильно призванный в армию российский хоккеист Федотов и ЦСКА сурово наказаны

Прошлой весной вратарь готовился присоединиться к клубу НХЛ "Филадельфия Флайерз", который выбрал его на драфте в 2015 году. Однако он был арестован в Санкт-Петербурге, когда выходил из тренажерного зала.

После службы в армии Федотов сообщил о присоединении к московскому ЦСКА. На пресс-конференции спортсмен вспомнил и о времени на службе.

IIHF сообщила, что Федотов и ЦСКА заключили незаконный контракт, так как в силе еще был однолетний контракт голкипера с "Филадельфией".

В связи с этим было принято решение наказать как ЦСКА, так и Федотова. Вратарь не сможет выходить на площадку до конца декабря, а ЦСКА в этом сезоне не сможет привлекать зарубежных игроков.

В 2021 году на Олимпиаде Федотов в составе сборной провел шесть матчей, в среднем отражал 94,3% бросков соперника и пропускал 1,61 шайбу.