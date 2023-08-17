Фото ⟩ У Чичваркина родился сын

"Лев Евгеньевич. 14.06.2023. Одолжен у мироздания (с #моябоеваяподруга) до 2041 г. с возможной пролонгацией. Спасибо, Таня", - подписал фото с малышом предприниматель. Судя по указанной локации, снимок был сделан в Юрмале.

Лев стал четвертым ребенком бизнесмена. У Чичваркина есть сын Ярослав (1998) и дочь Марта (2006) от его первой жены Антонины. Нынешняя супруга предпринимателя - Татьяна Фокина. У пары есть также дочь Алиса (2015).

Как сообщалось, Чичваркин объявил, что 25 августа на даче в Юрмале состоится очередной благотворительный ужин в поддержку Украины. Специальным гостем будет популярная актриса Чулпан Хаматова.

Евгений Чичваркин указал, что планируемое количество гостей - от 12 до 16 человек. "По нашей хорошей традиции билет на ужин стоит 10 тысяч евро", - написал он.

Часть денег пойдет напрямую центру Commonground.lv. Этот центр занимается всевозможной поддержкой людей, пострадавших от войны в Украине и оказавшихся в Риге: "С начала войны центр постоянно растет, развивается, придумывает новые проекты, чтобы помочь как можно большему количеству людей".

В августе 2022 года Чичваркин совместно с Common ground провел благотворительный пикник в честь Дня независимости Украины, который посетило больше 2000 человек.

Напомним, Чичваркин основал одно из крупнейших в России предприятий по торговле мобильными телефонами - Euroset, которое было продано в 2008 году. Предприниматель живет в Лондоне. Он выступает против коррупции в России и президента РФ Владимира Путина. В 2012 году в Лондоне он открыл винный магазин Hedonism Wines.