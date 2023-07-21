Чичваркин в Юрмале устроит благотворительный ужин с участием Хаматовой. Билет - 10 000 евро

Евгений Чичваркин указал, что планируемое количество гостей: от 12 до 16 человек. "По нашей хорошей традиции билет на ужин стоит 10 тысяч евро", - написал он.

Часть денег пойдет напрямую центру Commonground.lv. Этот центр занимается всевозможной поддержкой людей, пострадавшим от войны в Украине и оказавшимся в Риге: "С начала войны центр постоянно растет, развивается, придумывает новые проекты, чтобы помочь как можно большему количеству людей".

В августе 2022 года Чичваркин совместно с Common ground провел благотворительный пикник в честь Дня Независимости Украины, который посетило больше 2000 человек.

Вторая часть денег, собранных на ужине 25 авгста, пойдет на оплату 3000 турникетов cat gen 7: "Это самые распространенные и эффективные жгуты для остановки кровотечения, их используют лучшие армии мира, и их все время не хватает. Заказ на турникеты уже оформлен (total с доставкой 75 000 долларов), осталось оплатить и доставить по назначению".

Евгений Чичваркин также заметил, что за прошлый благотворительный ужин собрали 160К от продажи билетов и дополнительные 10К в качестве эмоционального подарка от одного из гостей.