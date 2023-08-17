Казакс: Если ЕЦБ и повысит базовые ставки, то повышение будет небольшим

Он отметил, что самые резкие повышения процентных ставок ЕЦБ уже позади, поскольку инфляция в еврозоне начинает снижаться.

По словам Казакса, рост инфляции был неожиданно резким, а инфляция очень высокой, что негативно отразилось на всем населении.

"Главная задача - очень быстро снизить эту инфляцию, потому что если запустить эту болезнь, то боль будет гораздо, гораздо сильнее. Хорошая новость в том, что инфляция действительно начинает снижаться по всей еврозоне, в том числе и в Латвии", - сказал президент Банка Латвии.

Как сообщалось, ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки с 2 августа 2023 года. Ставка рефинансирования повышена до 4,25%, ставки по депозитам "овернайт" - до 3,75% и ставки по кредитам "овернайт" - до 4,5%. Все три ставки были повышены на 0,25 процентного пункта.

ЕЦБ повышает процентные ставки уже девятое заседание подряд. Следующее заседание совета ЕЦБ запланировано на 14 сентября.