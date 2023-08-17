Казакс: Если ЕЦБ и повысит базовые ставки, то повышение будет небольшим

Если Европейский центральный банк (ЕЦБ) и повысит базовые ставки в ближайшие месяцы, то это повышение будет небольшим, прогнозировал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе TV3 "900 секунд".
Он отметил, что самые резкие повышения процентных ставок ЕЦБ уже позади, поскольку инфляция в еврозоне начинает снижаться.
По словам Казакса, рост инфляции был неожиданно резким, а инфляция очень высокой, что негативно отразилось на всем населении.
"Главная задача - очень быстро снизить эту инфляцию, потому что если запустить эту болезнь, то боль будет гораздо, гораздо сильнее. Хорошая новость в том, что инфляция действительно начинает снижаться по всей еврозоне, в том числе и в Латвии", - сказал президент Банка Латвии.
Как сообщалось, ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки с 2 августа 2023 года. Ставка рефинансирования повышена до 4,25%, ставки по депозитам "овернайт" - до 3,75% и ставки по кредитам "овернайт" - до 4,5%. Все три ставки были повышены на 0,25 процентного пункта.
ЕЦБ повышает процентные ставки уже девятое заседание подряд. Следующее заседание совета ЕЦБ запланировано на 14 сентября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!