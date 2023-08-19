Умер актер из фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Ясулович

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в середине августа артиста госпитализировали из-за сильных болей. По данным канала, у Ясуловича было онкологическое заболевание.

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году ролью в фильме "Девять дней одного года". Всего на счету актера более 320 ролей, среди которых фильмы "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Айболит-66", "Гардемарины, вперед!", "Золотой теленок", "Тот самый Мюнхгаузен", и многие другие.

Ясулович также был известен общественной деятельностью. Артист выступал в поддержку бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участниц группы Pussy Riot, задержанных протестующих против третьего срока президентства Путина на Болотной площади в мае 2012 года.

Также Ясулович входил в общественную комиссию, проводившую независимое расследование событий на Болотной, которая сделала вывод, что столкновения с протестующими были спровоцированы представителями правоохранительных органов, а демонстранты были вынуждены защищаться, когда их стали беспричинно задерживать и избивать.

На президентских выборах 2012 года поддержал кандидатуру Михаила Прохорова. В 2014 году вместе с другими деятелями культуры актер подписал обращение под названием "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".