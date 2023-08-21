Героиня финала чемпионата мира по футболу после матча узнала о смерти отца

В воскресенье, 20 августа, футболистки сборной Испании в финале чемпионата мира со счётом 1:0 (1:0) обыграла Англию.

Единственный гол в составе Испании забила капитан команды Ольга Кармона, переигравшая вратаря противника на 29-й минуте матча.

После победы в матче автор гола получила известие, что в пятницу, 18 августа, после продолжительной болезни скончался её отец.

"Знаю, что этой ночью ты следил и гордился мной. Спи спокойно, папа. Не осознавая этого, я свою звезду получила еще до матча. Знаю, ты дал мне силы сделать что-то особенное", - написала Кармона.

Команда-победитель чемпионата мира на следующем турнире на форме над гербом сможет носить звезду, символизирующую триумф на чемпионате мира.

Испанская футбольная ассоциация в СМИ сообщила, что Кармона узнала траурную весть только после финального матча.

"Футболистка узнала грустные новости только после финала чемпионата мира. Мы выражаем глубочайшие соболезнования Ольге и ее семье. Ольга, мы тебя любим. Ты вошла в историю испанского футбола", - говорится в сообщении ассоциации.

Чемпионат мира 2023 года проходил в Австралии и Новой Зеландии.

Женский чемпионат мира проводится с 1991 года, четыре раза победительницами турнира становились американки, два раза немки и по разу - норвежки и японки.