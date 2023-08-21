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Фото ⟩ В Литве гигантский реактор с опозданием в несколько дней прибыл к месту назначения

LETA/BNS
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Груз весом в 2,5 тысячи тонн
Груз весом в 2,5 тысячи тонн Фото: 15min.lt

После двухнедельного путешествия огромный реактор для крупнейшего проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, принадлежащей концерну Orlen, в понедельник около 10 часов утра прибыл к месту назначения - на завод в Юодейкяй Мажейкского района.

Как сообщила BNS его представитель, теперь реактор будут готовить к установке.

"Реактор прибыл за несколько минут до 10 часов утра и уже ожидает въезда на установку по конверсии сырья на строительной площадке. (...) Теперь до конца октября он будет подготовлен к монтажу на площадке, где будет эксплуатироваться. Его установка уже запланирована на начало октября", - сообщила BNS в понедельник представитель компании Orlen Lietuva Кристина Гендвиле.

"Он будет введен в эксплуатацию вместе со всем оборудованием, мы планируем, что оборудование начнет работать примерно к концу 2024 - 2025 года", - сказала она.

Гендвиле отметила, что рекордный по своему размеру груз не нанес существенного ущерба дорогам и что в целом путешествие реактора прошло успешнее, чем ожидалось.

Галерея: Начало путешествия рекордного груза

Видео: Гигантский груз начинает путь по улицам Клайпеды

Путь реактора из Клайпедского порта занял больше времени, чем было объявлено ранее - компания Orlen Lietuva заявляла, что груз прибудет на завод 18 августа, однако максимальный срок - 25 августа.

Компания Mammoet Baltic, организующая перевозку реактора в Литву, договорилась с Литовской дирекцией автодорог о возмещении ущерба, нанесенного дорогам во время перевозки.

Маршрут перемещения груза
Маршрут перемещения груза Фото: Google maps/15min.lt

Реактор итальянского производства длиной 100 м, шириной 6,5 м и высотой 10 м был доставлен в порт Клайпеды 1 августа на специальном судне и выгружен в компании Bega, откуда был вывезен в ночь на 6 августа.

Вместе со специальными платформами для его транспортировки он весит около 2,5 тыс. тонн.

Проблемы на пути груза
Проблемы на пути груза Фото: 15min.lt
Проблемы на пути груза
Проблемы на пути груза Фото: 15min.lt

Реактор будет установлен на установке для глубокой переработки нефти на НПЗ Orlen Lietuva. Генеральный директор компании Михал Рудницкий ранее заявлял, что установка реактора сделает производство более эффективным и позволит в будущем работать рентабельно, независимо от экономической ситуации в мире.

Генеральным подрядчиком проекта является британская компания Petrofac International. Стоимость модернизации завода составляет около 970 млн евро.

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