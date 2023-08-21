Фото ⟩ В Литве гигантский реактор с опозданием в несколько дней прибыл к месту назначения

После двухнедельного путешествия огромный реактор для крупнейшего проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, принадлежащей концерну Orlen, в понедельник около 10 часов утра прибыл к месту назначения - на завод в Юодейкяй Мажейкского района.
Как сообщила BNS его представитель, теперь реактор будут готовить к установке.
"Реактор прибыл за несколько минут до 10 часов утра и уже ожидает въезда на установку по конверсии сырья на строительной площадке. (...) Теперь до конца октября он будет подготовлен к монтажу на площадке, где будет эксплуатироваться. Его установка уже запланирована на начало октября", - сообщила BNS в понедельник представитель компании Orlen Lietuva Кристина Гендвиле.
"Он будет введен в эксплуатацию вместе со всем оборудованием, мы планируем, что оборудование начнет работать примерно к концу 2024 - 2025 года", - сказала она.
Гендвиле отметила, что рекордный по своему размеру груз не нанес существенного ущерба дорогам и что в целом путешествие реактора прошло успешнее, чем ожидалось.
Галерея: Начало путешествия рекордного груза
Видео: Гигантский груз начинает путь по улицам Клайпеды
Путь реактора из Клайпедского порта занял больше времени, чем было объявлено ранее - компания Orlen Lietuva заявляла, что груз прибудет на завод 18 августа, однако максимальный срок - 25 августа.
Компания Mammoet Baltic, организующая перевозку реактора в Литву, договорилась с Литовской дирекцией автодорог о возмещении ущерба, нанесенного дорогам во время перевозки.
Реактор итальянского производства длиной 100 м, шириной 6,5 м и высотой 10 м был доставлен в порт Клайпеды 1 августа на специальном судне и выгружен в компании Bega, откуда был вывезен в ночь на 6 августа.
Вместе со специальными платформами для его транспортировки он весит около 2,5 тыс. тонн.
Реактор будет установлен на установке для глубокой переработки нефти на НПЗ Orlen Lietuva. Генеральный директор компании Михал Рудницкий ранее заявлял, что установка реактора сделает производство более эффективным и позволит в будущем работать рентабельно, независимо от экономической ситуации в мире.
Генеральным подрядчиком проекта является британская компания Petrofac International. Стоимость модернизации завода составляет около 970 млн евро.
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