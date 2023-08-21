Фото ⟩ В Литве гигантский реактор с опозданием в несколько дней прибыл к месту назначения

Как сообщила BNS его представитель, теперь реактор будут готовить к установке.

"Реактор прибыл за несколько минут до 10 часов утра и уже ожидает въезда на установку по конверсии сырья на строительной площадке. (...) Теперь до конца октября он будет подготовлен к монтажу на площадке, где будет эксплуатироваться. Его установка уже запланирована на начало октября", - сообщила BNS в понедельник представитель компании Orlen Lietuva Кристина Гендвиле.

"Он будет введен в эксплуатацию вместе со всем оборудованием, мы планируем, что оборудование начнет работать примерно к концу 2024 - 2025 года", - сказала она.

Гендвиле отметила, что рекордный по своему размеру груз не нанес существенного ущерба дорогам и что в целом путешествие реактора прошло успешнее, чем ожидалось.

Галерея: Начало путешествия рекордного груза

Видео: Гигантский груз начинает путь по улицам Клайпеды

Путь реактора из Клайпедского порта занял больше времени, чем было объявлено ранее - компания Orlen Lietuva заявляла, что груз прибудет на завод 18 августа, однако максимальный срок - 25 августа.