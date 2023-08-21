Латвийская промышленность снижает цены на продукцию

Снижение цен производителей фиксируется впервые после 30 месяцев роста.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за год уменьшился на 1,9%, а уровень цен на экспортируемую продукцию - на 3,8%. Цены на экспорт в страны еврозоны снизились на 3,9%, а на экспорт в страны, не входящие в еврозону, - на 3,7%.

На уровень цен производителей больше всего повлияло снижение цен в производстве древесины, изделий из дерева и пробки (кроме мебели), в торговле электроэнергией, газо- и теплоснабжении, а также в производстве химикатов и химической продукции.

Повышение цен в производстве ряда продуктов питания имело повышающее влияние.

При этом по сравнению с июнем уровень цен производителей в латвийской промышленности в июле 2023 года вырос на 1%.

За месяц уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, вырос на 2%, а на экспортируемую продукцию не изменился. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны снизился на 0,1%, а уровень цен производителей на экспорт в страны за пределами еврозоны увеличился на 0,1%.

В течение месяца повышающее влияние оказал сектор электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, самое существенное повышающее влияние - изменения тарифов на распределение и передачу электроэнергии.