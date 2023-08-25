Ольга Харлан - титулованная фехтовальщица и первая украинка с именной куклой Барби

В конце июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан попала в сводки всех мировых СМИ, отказавшись пожимать руку российской саблистке Анне Смирновой.
27 июля Харлан на чемпионате мира в Милане со счётом 15:7 одержала победу над российской саблисткой Анной Смирновой, выступающей в нейтральном статусе в связи со вторжением России в Украину.
После поединка Смирнова подошла к Харлан, чтобы пожать руку, но украинка отказалась это сделать, выставив вперёд саблю и что-то сказав. По словам министра спорта Украины Вадима Гутцайта, Харлан предложила Смирновой коснуться клинками взамен рукопожатия.
Харлан не первая украинка, отказавшаяся от рукопожатия со спортсменами из страны-агрессора - ранее широко обсуждались украинские теннисистки, которые отказывались от традиционных рукопожатий с соперниками из России и Беларуси.
Согласно правилам Международной федерации фехтования без рукопожатия поединок не считается оконченным. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента, который был отклонен. После этого она устроила настоящий цирк и более 50 минут оставалась на площадке - организаторы даже принесли ей стул.
Позже Международная федерация фехтования присудила Харлан техническое поражение и приняла решение дисквалифицировать украинскую фехтовальщицу.
Инцидент получил широкую огласку, и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах направил в адрес Министерства спорта Украины письмо, в котором сообщил, что в порядке исключения допустит Харлан к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.
В интервью телеведущей Марии Ефросининой Ольга рассказала, что после скандала на мировом первенстве россияне устроили психологическую атаку в соцсетях и пытались взломать все аккаунты саблистки. По словам Ольги, россияне каким-то образом раздобыли её номер телефона, а также электронную почту и начали "разносить" её.
32-летняя Ольга Харлан известна не только скандалом с отказом пожать руку россиянке. У украинки солидная спортивная карьера и успехи - она олимпийская чемпионка 2008 года, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.
Харлан пытается находить разные варианты, чтобы помочь украинским воинам. На днях фехтовальщица выставила на аукцион уникальную куклу Барби, чтобы помочь защитникам Украины.
Игрушка является уникальной, так как была создана в единственном экземпляре и является копией самой спортсменки. Она была представлена компанией Mattel в 2020 году - Харлан стала первой украинской героиней в серии Barbie Role Models, посвященной Международному дню женщин.
"Мы не выбирали эту войну, это она пришла к нам. И люди, которые имели другие планы, чем вдруг воевать против России, заслуживают второго шанса, второй жизни.
Продавая на аукционе тренировку со мной, мы смогли, например, профинансировать полную реабилитацию двух солдат. Теперь я выставляю на аукцион собственную куклу Барби с той же целью. В 2020 году я имела честь стать прототипом для её создания.
В мире существует только одна такая кукла, и при других обстоятельствах я бы любой ценой сохранила её у себя. Это действительно большая честь. Однако теперь эта Барби может делать гораздо больше полезных и добрых дел, чем просто стоять у меня дома", - сказала Харлан.
Деньги, которые будут получены за куклу, спортсменка передаст клинике на реабилитацию украинских военных. Сумма на торгах уже составляет 10 тысяч долларов.
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