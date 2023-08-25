Ольга Харлан - титулованная фехтовальщица и первая украинка с именной куклой Барби

В интервью телеведущей Марии Ефросининой Ольга рассказала, что после скандала на мировом первенстве россияне устроили психологическую атаку в соцсетях и пытались взломать все аккаунты саблистки. По словам Ольги, россияне каким-то образом раздобыли её номер телефона, а также электронную почту и начали "разносить" её.

32-летняя Ольга Харлан известна не только скандалом с отказом пожать руку россиянке. У украинки солидная спортивная карьера и успехи - она олимпийская чемпионка 2008 года, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Харлан пытается находить разные варианты, чтобы помочь украинским воинам. На днях фехтовальщица выставила на аукцион уникальную куклу Барби, чтобы помочь защитникам Украины.

Игрушка является уникальной, так как была создана в единственном экземпляре и является копией самой спортсменки. Она была представлена компанией Mattel в 2020 году - Харлан стала первой украинской героиней в серии Barbie Role Models, посвященной Международному дню женщин.

"Мы не выбирали эту войну, это она пришла к нам. И люди, которые имели другие планы, чем вдруг воевать против России, заслуживают второго шанса, второй жизни.