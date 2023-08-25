Видео ⟩ На чемпионате мира побит рекорд по количеству зрителей. Победы празднуют Доминикана, Германия и Литва

Как сообщалось, в первой групповой игре в пятницу итальянские баскетболисты обыграли Анголу со счетом 81:67.

Видео: Фрагмент матча Германии против Японии в группе Е на Окинаве. ФРГ обыграла Японию со счетом 81:63 (23:11, 30:20, 16:16, 12:16)

В составе победителей Мориц Вагнер набрал 25 очков и девять подборов, Деннис Шрёдер добавил 14 очков и по пять подборов и передач, 13 очков и шесть подборов набрал Даниель Тайс, а Франц Вагнер добавил к десяти пунктам шесть подборов и пять передач.

За сборную Японии 20 очков и шесть подборов набрал Юта Ватанабэ, а Юдай Баба - 15 очков.

Как сообщалось, в этой группе Австралия обыграла Финляндию со счетом 98:72.

Литва начала игры группы D с убедительной победы над Египтом - 93:67 (26:12, 20:22, 24:19, 23:14).

У литовцев 18 очков набрал Маргирис Нормантас, 15 очков и десять подборов - Йонас Валанчюнас, а десять очков - Эймантас Бенжус. Благодаря этому, очки получили каждый из 12 литовских баскетболистов.

Видео: Фрагмент матча Египет - Литва

Асем Марей набрал за сборную Египта 14 очков и девять подборов, Амр Эльгенди - 13 очков и пять подборов, Анас Махмуд - 11 очков, а Эхаб Амин - десять очков и пять подборов.

Как сообщалось, в этой группе Черногория со счетом 91:71 победила Мексику.

32 команды финального турнира разделены на восемь подгрупп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16 место, а обладатели третьих и четвертых мест поборются за 17-32 места.

Группы A, B, C и D соревнуются на Филиппинах, группы E и F играют в японском городе Окинава, а группы G и H играют в Джакарте, столице Индонезии. Восемь лучших команд разыграют медали на арене SM Mall of Asia в портовом районе Манилы.

В матче группы А в Маниле Доминиканская Республика обыграла Филиппины со счетом 87:81 (22:18, 20:24, 24:22, 21:17).