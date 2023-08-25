Мужские баскетбольные сборные Германии, Литвы и Доминиканской Республики в пятницу, 2 августа, с побед начали финальный турнир чемпионата мира.
Видео ⟩ На чемпионате мира побит рекорд по количеству зрителей. Победы празднуют Доминикана, Германия и Литва
В этом матче был установлен рекорд посещаемости матчей чемпионата мира, собрав на Philippine Arena 38 115 зрителей.
До сих пор рекорд составлял 32 616 зрителей на финале чемпионата мира 1994 года, когда сборная США под руководством Шакила О'Нила, самого ценного игрока турнира, победила Россию в матче за золотую медаль в канадском городе Торонто.
Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023
3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP
Среди победителей с 26 очками, десятью подборами и пятью фолами выделился Карл-Энтони Таунс.
18 очков и шесть передач набрал Виктор Лис, а Андрес Фелис к 12 очкам добавил шесть подборов и восемь передач.
У хозяев лидировал Джордан Кларксон с 28 очками, семью подборами, восемью передачами и восемью ошибками, а также досрочным вылетом из-за пяти личных фолов.
16 очков и семь подборов на счету Хуне Фахардо, а 13 очков и шесть подборов - у Дуайта Рамоса.
Как сообщалось, в первой групповой игре в пятницу итальянские баскетболисты обыграли Анголу со счетом 81:67.
Видео: Фрагмент матча Германии против Японии в группе Е на Окинаве. ФРГ обыграла Японию со счетом 81:63 (23:11, 30:20, 16:16, 12:16)
В составе победителей Мориц Вагнер набрал 25 очков и девять подборов, Деннис Шрёдер добавил 14 очков и по пять подборов и передач, 13 очков и шесть подборов набрал Даниель Тайс, а Франц Вагнер добавил к десяти пунктам шесть подборов и пять передач.
За сборную Японии 20 очков и шесть подборов набрал Юта Ватанабэ, а Юдай Баба - 15 очков.
Как сообщалось, в этой группе Австралия обыграла Финляндию со счетом 98:72.
Литва начала игры группы D с убедительной победы над Египтом - 93:67 (26:12, 20:22, 24:19, 23:14).
У литовцев 18 очков набрал Маргирис Нормантас, 15 очков и десять подборов - Йонас Валанчюнас, а десять очков - Эймантас Бенжус. Благодаря этому, очки получили каждый из 12 литовских баскетболистов.
Видео: Фрагмент матча Египет - Литва
Асем Марей набрал за сборную Египта 14 очков и девять подборов, Амр Эльгенди - 13 очков и пять подборов, Анас Махмуд - 11 очков, а Эхаб Амин - десять очков и пять подборов.
Как сообщалось, в этой группе Черногория со счетом 91:71 победила Мексику.
32 команды финального турнира разделены на восемь подгрупп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16 место, а обладатели третьих и четвертых мест поборются за 17-32 места.
Группы A, B, C и D соревнуются на Филиппинах, группы E и F играют в японском городе Окинава, а группы G и H играют в Джакарте, столице Индонезии. Восемь лучших команд разыграют медали на арене SM Mall of Asia в портовом районе Манилы.
В матче группы А в Маниле Доминиканская Республика обыграла Филиппины со счетом 87:81 (22:18, 20:24, 24:22, 21:17).
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