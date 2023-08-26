Гражданке РФ латвийский банк поднял плату за обслуживание счета в 62 раза

У Марии, гражданки России, имеется постоянный вид на жительство в Латвии. Уже более 30 лет у нее небольшое кафе в Риге.

По словам Марии, она была многолетним клиентом банка Parex, а потом - Citadele. Но недавно банк решил поднять плату за обслуживание счета.

Мария говорит, что раньше она платила 4 евро, а теперь надо будет платить 250 евро.

"Я не связана ни с какими другими странами, все фирмы, с которыми я работаю, находятся в Латвии. Никогда я ничего не нарушала", - утверждает она в передаче "Сегодня вечером".

Женщина обратилась в другие латвийские банки, где после долгого рассмотрения тоже получила отказ в открытии счета.

"Очень обширную анкету с меня затребовали. Включая [информацию о том] сколько денег мы получаем в день, кому платим, список поставщиков, каков месячный оборот. Выписку из банка Citadele", - описывает процесс Мария для передачи "Сегодня вечером".

Она сказала, что пришлось обратиться в банки с литовским капиталам, где ей отрыли новый счет.