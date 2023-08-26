Гражданке РФ латвийский банк поднял плату за обслуживание счета в 62 раза

По словам гражданки России, которая живет в Латвии уже 45 лет и имеет свой маленький бизнес, банк Citadele поднял цену за обслуживание счета компании в 62 раза. Об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
У Марии, гражданки России, имеется постоянный вид на жительство в Латвии. Уже более 30 лет у нее небольшое кафе в Риге.
По словам Марии, она была многолетним клиентом банка Parex, а потом - Citadele. Но недавно банк решил поднять плату за обслуживание счета.
Мария говорит, что раньше она платила 4 евро, а теперь надо будет платить 250 евро.
"Я не связана ни с какими другими странами, все фирмы, с которыми я работаю, находятся в Латвии. Никогда я ничего не нарушала", - утверждает она в передаче "Сегодня вечером".
Женщина обратилась в другие латвийские банки, где после долгого рассмотрения тоже получила отказ в открытии счета.
"Очень обширную анкету с меня затребовали. Включая [информацию о том] сколько денег мы получаем в день, кому платим, список поставщиков, каков месячный оборот. Выписку из банка Citadele", - описывает процесс Мария для передачи "Сегодня вечером".
Она сказала, что пришлось обратиться в банки с литовским капиталам, где ей отрыли новый счет.
Rus.LSM запросил комментарий банка Citadele.
"Банк Citadele рассматривает каждый случай и ситуацию индивидуально. Мы приглашаем клиента обратиться в банк, позвонив в центр поддержки клиентов, написав в интернет-банк или записавшись на прием в один из филиалов банка - мы помогаем каждому клиенту найти наиболее подходящее решение в сложившейся ситуации", - ответил передаче представитель банка Янис Мурниекс.
Ситуацию прокомментировал и член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис. Он заявил, что "кроме "большой четверки" есть же очень много замечательных банков, которые работают в нашей стране. И они работают очень классно". Но все равно посоветовал Марии обратиться в Citadele еще раз и прояснить ситуацию до конца.
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