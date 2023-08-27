Артур Куруц о лидере сборной Франции и предстоящем матче

После тренировки сборной Латвии защитник Артур Куруц поделился своими мыслями о предстоящем матче с французскими баскетболистами.
Сборные Латвии и Франции по баскетболу сыграют в воскресенье, 27 августа, в 16:30.
Французские баскетболисты и журналисты высказали мнение, что латвийская сборная по-прежнему будет радоваться победе над Ливаном перед матчем с французами.
Артур Куруц не согласен с этим: "Я бы сказал, что мы сосредоточены. Мы знаем, какова наша цель. Первая игра не меняет того, как мы готовимся к другим матчам".
Уже сообщалось, что сборная Франции потерпела разгромное поражение от сборной Канады в первом же матче. Куруц ожидает, что французы будут в боевом настроении с первых минут матча.
"Конечно, игра будет агрессивной. Будет много контактов. Нам придется начинать с острой борьбы и быть готовыми к физической игре", - говорит баскетболист.
В первой игре было видно, что агрессивная защита канадцев доставляет французам проблемы. Куруц считает, что наша сборная сможет предложить другой вариант защиты.
"Я бы сказал, что мы очень умная и в то же время сильная команда, способная адаптироваться к любым сценариям. Надеюсь, нет, я знаю, что мы сможем", - добавил игрок.
В составе соперников нет недостатка в талантливых игроках, но, скорее всего, основное внимание будет приковано к центровому Руди Гоберу из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Гобер - игрок, который больше играет в нападении и борется за подборы в атаке. У каждого игрока есть свои слабые стороны. Мы изучили и слабые стороны Гобера", - сказал баскетболист.
Почти каждый опрошенный баскетболист команд-соперников или журналисты из других стран высказывали мысли, что сборной Латвии следует рассчитывать только на дальние броски.
Артур Куруц считает, что сила сборной Латвии не ограничивается трехочковыми бросками.
"У нас определенно командная игра. У нас хороший ритм в атаке. У нас хорошая защита", - заключил баскетболист.
В финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.
Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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