Артур Куруц о лидере сборной Франции и предстоящем матче

Сборные Латвии и Франции по баскетболу сыграют в воскресенье, 27 августа, в 16:30.

Французские баскетболисты и журналисты высказали мнение, что латвийская сборная по-прежнему будет радоваться победе над Ливаном перед матчем с французами.

Артур Куруц не согласен с этим: "Я бы сказал, что мы сосредоточены. Мы знаем, какова наша цель. Первая игра не меняет того, как мы готовимся к другим матчам".

Уже сообщалось, что сборная Франции потерпела разгромное поражение от сборной Канады в первом же матче. Куруц ожидает, что французы будут в боевом настроении с первых минут матча.

"Конечно, игра будет агрессивной. Будет много контактов. Нам придется начинать с острой борьбы и быть готовыми к физической игре", - говорит баскетболист.

В первой игре было видно, что агрессивная защита канадцев доставляет французам проблемы. Куруц считает, что наша сборная сможет предложить другой вариант защиты.