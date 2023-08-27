Фото и видео ⟩ Усик: Даже допускал мысль, что не смогу подняться

Усик в субботу в польском городе Вроцлаве техническим нокаутом победил Дюбуа и защитил чемпионские пояса в тяжелом весе.

В пятом раунде Усик оказался на полу ринга, так как Дюбуа ударил его ниже пояса, что в боксе запрещено. Украинскому боксеру дали примерно пять минут на восстановление. После окончания матча команда британского боксера выразила недовольство решением судьи. Дюбуа со своей командой посчитал, что удар не был слишком низким.

"Как так! У Усика шорты были слишком высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были слишком высоко. Могу боксировать без шортов", - цитирует портал ua.tribuna.com слова Усика.

Фото: "X"

За боем на стадионе следили около 40 000 зрителей.

"Я даже допускал мысль, что не смогу подняться, так как начала болеть спина, не только то... место. Начало тянуть спину. Но я чувствовал, что мне нужно встать. Потому что, если я останусь на полу, то останусь на полу. Вне зависимости от того, как сильно болит. Болит и сейчас. Однако нужно было подняться и довести бой до конца", - пояснил Усик.

Команда Дюбуа после боя сообщила, что подаст протест.

За плечами 36-летнего Усика в профессиональном боксе 21 бой, из всех он вышел победителем, причем в 14 случаях - нокаутом.

USYK KNOCKS OUT DUBOIS pic.twitter.com/XkOHKMVDpZ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 26, 2023