Фото и видео ⟩ Чемпионат мира по баскетболу: сборная Латвии в невероятном матче обыграла Францию

Матч завершился победой сборной Латвии со счётом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12).

LATVIA SURVIVE IN THE BEST GAME OF THE WORLD CUP SO FAR & ADVANCE TO THE SECOND ROUND OF THE WORILD CUP 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/psu2PjWwma — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

После двух матчей у Канады и Латвии по две победы, а у Франции и Ливана - по два поражения.

Самыми результативными в составе сборной Латвии стали Артур Жагарс, набравший 22 очка, Роланд Шмитс с 20 очками и Давис Бертанс с 15, в свою очередь на счету Кристерса Зорикса - 13 набранных очков.

В составе сборной Франции больше всех очков набрали Эван Фурье (27 очков), Гершон Ябуселе (18 очков) и Николя Батюм (13 очков).

В своем следующем матче сборная Латвии во вторник в 16:30 сыграет против Канады.

В первом матче на чемпионате мира сборная Латвии нанесла разгромное поражение команде Ливана. Матч завершился уверенной победой сборной Латвии со счётом 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Дайрис Бертанс, который набрал 20 очков и сделал четыре результативные передачи. Роланд Шмитс добавил 17 очков, Андрей Гражулис - 12 очков, Кристерс Зорикс - 11 очков, а Давис Бертанс, Айгарс Шкеле и Анджей Пасечник набрали по десять очков каждый.

В финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.

Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.