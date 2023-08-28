Жагарс: "Мы играли изо всех сил ради Дайриса и всей Латвии"

Баскетболисты сборной Латвии в матче против Франции на чемпионате мира начали играть особенно активно в тот момент, когда капитан команды Дайрис Бертанс получил травму. Об этом в беседе с журналистами после игры рассказал один из лидеров сборной Артур Жагарс.
Напомним, сборная Латвии по баскетболу обеспечила себе место среди шестнадцати лучших команд чемпионата мира, победив в воскресенье титулованную сборную Франции со счётом 88:86. Жагарс с 22 очками стал самым результативным игроком сборной Латвии в этом матче.
"Год, проведенный в Литве, очень помог, потому что я привык к игровому времени и ритму игры. Я старался сделать все, что мог, и в этот раз у меня получилась хорошач игра", - сказал Жагарс.
Поскольку латвийский баскетболист становился все более опасным для соперников, сборная Франции выставила против него опытного игрока НБА Николя Батюма.
"Во время игры я даже не думал об этом. Я видел, что Батюм играет на меня, но никаких корректировок не вносил. Я просто слушал со скамейки , что говорил тренер о том, как надо играть, и именно это я и старался делать", - объяснил Жагарс.
За десять секунд до конца основного времени Жагарс сделал счёт 88:86. До этого он выполнил семь штрафных бросков, из которых точными были лишь два.
"Кажется, в такие моменты болельщики взволнованы больше, чем мы. Когда уровень адреналина высок, ты не думаешь о том, как бы не промахнуться. Но я обязательно должен добавить в этом", - заключил баскетболист.
Большую часть игры сборной Латвии пришлось провести без капитана Дайриса Бертанса, который получил травму. "Когда Дайрис получил травму, мы со всей энергией пошли вперёд ради него и всей Латвии. Мы старались отдать всё, что могли", - подчеркнул Жагарс.
Латвийский баскетболист также отметил решение главного тренера сборной Луки Банки в нужный момент играть от обороны. "Это было решение тренера, которое доказывает его баскетбольный интеллект - то, как в нужный момент он способен принять рискованное решение", - сказал Жагарс.
Помимо попадания в топ-16 команд турнира сборная Латвии обеспечила себе как минимум участие в квалификации к Олимпийским играм-2024 в Париже.