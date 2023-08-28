Жагарс: "Мы играли изо всех сил ради Дайриса и всей Латвии"

Напомним, сборная Латвии по баскетболу обеспечила себе место среди шестнадцати лучших команд чемпионата мира, победив в воскресенье титулованную сборную Франции со счётом 88:86. Жагарс с 22 очками стал самым результативным игроком сборной Латвии в этом матче.

"Год, проведенный в Литве, очень помог, потому что я привык к игровому времени и ритму игры. Я старался сделать все, что мог, и в этот раз у меня получилась хорошач игра", - сказал Жагарс.

Поскольку латвийский баскетболист становился все более опасным для соперников, сборная Франции выставила против него опытного игрока НБА Николя Батюма.

"Во время игры я даже не думал об этом. Я видел, что Батюм играет на меня, но никаких корректировок не вносил. Я просто слушал со скамейки , что говорил тренер о том, как надо играть, и именно это я и старался делать", - объяснил Жагарс.