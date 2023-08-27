Тренер о травме капитана сборной: Ситуация с Дайрисом довольно серьезная

Сборная Латвии в воскресенье со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) обыграла сборную Франции. К сожалению, в первой половине матча травму получил Дайрис Бертанс, после перерыва он на площадку так и не вернулся.

Банки после матча признал, что ситуация довольно серьезная: "Нам нужно подождать, что покажут проверки. Уже с самого начала было ясно, что проблема довольно серьезная. Врач решил не разрешать ему возвращаться на площадку".

По наблюдениям TVNET, Бертанс уходил в раздевалку со слезами на глазах, кроме того, от одного из игроков сборной прозвучало утверждение, что капитан получил травму подколенного сухожилия.

Кроме прохождения в следующий круг чемпионата мира, сборная Латвии обеспечила себе и участие в квалификации Олимпиады в Париже 2024 года.