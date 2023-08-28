Видео ⟩ Жена Месси после игры едва не поцеловала другого футболиста

Лионель Месси - яркая звезда мирового футбола, он заставляет людей говорить о себе. А сейчас в поле зрения СМИ попала жена нападающего "Интер Майами" Антонелла Рокуццо, которая после победы супруга вышла на поле поздравить его и случайно чуть не поцеловала другого мужчину.
Рокуццо отправилась на поле, чтобы поздравить мужа с первой победой в составе "Интер Майами" в чемпионате МЛС.
Навстречу девушке пошел не Месси, а его многолетний одноклубник по "Барселоне", а сейчас и в "Интер Майами" Жорди Альба. Антонелла потянулась, чтобы обнять и поцеловать его, но, приблизившись к Альбе, поняла, что это не ее супруг, и отстранилась, лишь приобняв Жорди.
Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, confunde jogador com o marido e cumprimenta o rapaz de forma engraçada 🗣️ pic.twitter.com/q0sFoRUX5T— oxe fofoqueii (@oxefofoqueii) August 26, 2023
"Интер Майами" принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца сезона 2025 года. До этого аргентинец выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону".
Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель.
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