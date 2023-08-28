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Видео ⟩ Жена Месси после игры едва не поцеловала другого футболиста

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Антонелла Рокуццо
Антонелла Рокуццо Фото: AFP/SCANPIX

Лионель Месси - яркая звезда мирового футбола, он заставляет людей говорить о себе. А сейчас в поле зрения СМИ попала жена нападающего "Интер Майами" Антонелла Рокуццо, которая после победы супруга вышла на поле поздравить его и случайно чуть не поцеловала другого мужчину.

Рокуццо отправилась на поле, чтобы поздравить мужа с первой победой в составе "Интер Майами" в чемпионате МЛС.

Навстречу девушке пошел не Месси, а его многолетний одноклубник по "Барселоне", а сейчас и в "Интер Майами" Жорди Альба. Антонелла потянулась, чтобы обнять и поцеловать его, но, приблизившись к Альбе, поняла, что это не ее супруг, и отстранилась, лишь приобняв Жорди.

"Интер Майами" принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца сезона 2025 года. До этого аргентинец выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону".

Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель.

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