Видео ⟩ Жена Месси после игры едва не поцеловала другого футболиста

Навстречу девушке пошел не Месси, а его многолетний одноклубник по "Барселоне", а сейчас и в "Интер Майами" Жорди Альба. Антонелла потянулась, чтобы обнять и поцеловать его, но, приблизившись к Альбе, поняла, что это не ее супруг, и отстранилась, лишь приобняв Жорди.