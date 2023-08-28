Бертанс о полученной травме: "Я знал, что ничего хорошего с ногой не будет"

Капитан мужской сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс уже во время воскресного матча против Франции почувствовал, что травмы будут достаточно серьезными и, скорее всего, не позволят ему сыграть оставшиеся матчи чемпионата мира, рассказал Бертанс в беседе с журналистами.
Уже сообщалось, что после обследований было подтверждено, что у Бертанса частичный разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Примерное время восстановления составляет около пяти недель.
Сборная Латвии в воскресенье со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) обыграла команду Франции. К сожалению, в первой половине матча травму получил Дайрис Бертанс, после перерыва он на площадку так и не вернулся.
"Вчера было интересное ощущение. Во-первых, огромная радость от победы и того, что мы сделали. Во-вторых, по вчерашним ощущениям я знал, что ничего хорошего с ногой не будет. С этой точки зрения было жаль, что чемпионат, скорее всего, окончен. Во время игры я почувствовал щелчок в ноге. Я не пытался после этого разминаться, просто не мог сидеть в стороне", - сказал Бертанс.
"Даже через 24 часа ничего особо не изменилось. Это место на ноге можно почувствовать, даже когда медленно иду. Пару дней ничего не смогу делать, но придется потихоньку начинать реабилитацию, чтобы подготовиться к сезону", - продолжил игрок.
Бертанс рассказал, что получил подобную травму около двух лет назад, поэтому сразу догадался, что именно произошло в соответствующем эпизоде. Он также был капитаном команды во всех предыдущих играх и продолжит исполнять обязанности капитана в остальных играх чемпионата мира.
"Ничего не изменится, я буду на скамейке запасных, но не буду играть. Я постараюсь помочь команде другими способами", - добавил он.
Свой следующий матч против Канады сборная Латвии проведет 29 августа в 16:30 по латвийскому времени.
"Мы уже обсудили, как играть, знаем их слабые места, которые постараемся использовать. Игра с Францией - отличное доказательство того, что мы не паниковали ни в один момент, когда отставали. Мы продолжали играть терпеливо и целеустремленно. И в нападении, и в защите, и это принесло свои плоды. В следующей игре нужно иметь тот же менталитет", - сказал игрок.
Латвия уже гарантировала себе место среди 16 лучших команд мира.
Сборная Латвии также обеспечила себе и участие в квалификации Олимпиады в Париже 2024 года.
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