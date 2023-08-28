Бертанс о полученной травме: "Я знал, что ничего хорошего с ногой не будет"

Уже сообщалось, что после обследований было подтверждено, что у Бертанса частичный разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Примерное время восстановления составляет около пяти недель.

Сборная Латвии в воскресенье со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) обыграла команду Франции. К сожалению, в первой половине матча травму получил Дайрис Бертанс, после перерыва он на площадку так и не вернулся.

"Вчера было интересное ощущение. Во-первых, огромная радость от победы и того, что мы сделали. Во-вторых, по вчерашним ощущениям я знал, что ничего хорошего с ногой не будет. С этой точки зрения было жаль, что чемпионат, скорее всего, окончен. Во время игры я почувствовал щелчок в ноге. Я не пытался после этого разминаться, просто не мог сидеть в стороне", - сказал Бертанс.

"Даже через 24 часа ничего особо не изменилось. Это место на ноге можно почувствовать, даже когда медленно иду. Пару дней ничего не смогу делать, но придется потихоньку начинать реабилитацию, чтобы подготовиться к сезону", - продолжил игрок.