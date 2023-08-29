Российская армия в Украине начала использовать лошадей

Двух лошадей привезли в Украину по просьбе командира командира башкирского полка, в котором служат мобилизованные из республики.

По словам командира полка, лошади уже прошли процесс подготовки и привыкли к шуму стрельбы и взрывов.

По словам военного, техники хватает, однако лошади могут доставлять груз тише и незаметнее.

Планируется увеличить количество лошадей до десяти.