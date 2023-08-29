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Российская армия в Украине начала использовать лошадей

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Лошадь. Иллюстративное фото
Лошадь. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Российская армия завезла в Украину лошадей, которые необходимы для выполнения специальных задач, в том числе для патрулирования и доставки грузов в зоне боевых действий, пишет "Башинфо".

Двух лошадей привезли в Украину по просьбе командира командира башкирского полка, в котором служат мобилизованные из республики.

По словам командира полка, лошади уже прошли процесс подготовки и привыкли к шуму стрельбы и взрывов.

По словам военного, техники хватает, однако лошади могут доставлять груз тише и незаметнее.

Планируется увеличить количество лошадей до десяти.

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