Российская армия завезла в Украину лошадей, которые необходимы для выполнения специальных задач, в том числе для патрулирования и доставки грузов в зоне боевых действий, пишет "Башинфо".
Российская армия в Украине начала использовать лошадей
Двух лошадей привезли в Украину по просьбе командира командира башкирского полка, в котором служат мобилизованные из республики.
По словам командира полка, лошади уже прошли процесс подготовки и привыкли к шуму стрельбы и взрывов.
По словам военного, техники хватает, однако лошади могут доставлять груз тише и незаметнее.
Планируется увеличить количество лошадей до десяти.
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