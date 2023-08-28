Зеленский: Союзники не поддержат Украину, если боевые действия перейдут в Россию

"Когда мы будем на административной границе Крыма, я думаю, можно будет политически заставить Россию демилитаризовать территорию полуострова", - заявил Зеленский в интервью, опубликованном рядом украинских СМИ в понедельник, 28 августа.

Киев неоднократно заявлял, что его цель в нынешней войне с Россией - вернуть все оккупированные территории, включая Крым. Зеленский дал понять, что предпочел бы политическое решение, поскольку оно потребует меньше жертв.

Президент также подчеркнул, что не хочет переносить войну на российскую территорию, заявив, что целью является освобождение оккупированных территорий Украины, а выход на российскую территорию может привести к потере поддержки Запада. "Это большой риск, что мы точно останемся одни", - сказал Зеленский.

Отношения с партнерами президент Украины назвал двусторонними. По его словам, победа будет не только украинской, т.к. без поддержки и оружия, предоставленных Западом, "ничего бы не вышло". Также, по словам Зеленского, западные союзники понимают все сложности, связанные с контрнаступлением ВСУ.

В последние месяцы участились атаки дронов по территории РФ, включая Москву. Обычно Украина отрицает причастность к этим ударам, но Киев берет на себя ответственность за атаки БПЛА по Крыму и обещает, что их будет больше.