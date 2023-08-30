Мурниеце: утверждения о связи Латвии с атакой на Псков являются абсурдными измышлениями

Обвинение членов НАТО в качестве "внешнего врага" в различных ситуациях, когда Россия терпит неудачи на фронте в Украине, неудивительно. Это не первый случай попыток вплести Латвию в кампании по дезинформации с целью обострения ситуации с региональной безопасностью.

"Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове - абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура", - заявила Мурниеце.

Минобороны призывает общественность не верить дезинформационным сообщениям, распространяемым по каналам Telegram, поскольку их цель, скорее всего, - отвлечь внимание от ситуации на фронте в Украине и неудач России там.

Министерство обороны, Национальные вооруженные силы и союзники продолжают непрерывно наблюдать и анализировать как борьбу Украины за свою территорию, так и события на территории России.