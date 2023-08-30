Пять регионов России и Севастополь атакованы беспилотниками

Местные источники сообщали также, что, кроме взрывов, из района аэропорта была слышна и стрельба очередями — предположительно, по беспилотникам.

Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали дроны.

По данным «Псковской губернии», в нападении участвовало не менее 10 дронов. По другим сообщениям, их было около 20 или даже больше, об этом написал, в частности, известный псковский политик Лев Шлосберг. Однако эта информация еще требует проверки и подтверждения.

Псковский аэропорт является т. н. аэродромом совместного базирования, то есть и гражданским аэропортом, и военной авиабазой. По данным из открытых источников, на аэродроме базируется 334-й военно-транспортный авиаполк российской армии.

От Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) – около 700 км.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что в результате удара беспилотников по аэродрому в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76. МЧС России также подтвердило, что загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, аэропорт закрыли до четверга.

Брянск, Рязанская, Калужская и Орловская области

Немного позже Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.

Жители Брянска в местных телеграм-каналах сообщали по меньшей мере о двух громких взрывах в городе.