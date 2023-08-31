Псков в огне: свидетели и эксперты о происходящем в городе русских десантников после удара дронов

Всю ночь со вторника на среду над соседним с Эстонией Псковом виднелось зарево пожаров. Базовый аэродром 76-й десантно-штурмовой дивизии был атакован десятками ударных беспилотников. Самые разные источники Rus.Postimees в Пскове рассказали о ситуации в городе после небывалого ЧП и об отношении к утверждениям пропаганды РФ, что атака могла быть организована из стран Балтии.
Тем, кто ложится спать, спокойного сна
Аэродром "Кресты" на юго-востоке Пскова, который делят между собой и гражданские самолеты, и военные, был атакован беспилотниками незадолго до полуночи. Первые взрывы местные жители услышали около 23:30 29 августа. Через несколько минут соцсети заполнили фотографии и видео пылающей псковской окраины.
Далее очевидцы наблюдали, как в небо в самые разные стороны летят пули. Хаотичная стрельба прерывалась новыми взрывами, но потом продолжалась снова. Беспилотники шли буквально как стая перелетных птиц, один за другим.
Помимо аэродрома "Кресты" атаке подверглась часть военных разведчиков из ГРУ, которая расположена в соседнем районе Пскова - Череха. Об этом также сообщали очевидцы, но эту информацию в итоге никто официально не подтвердил.
В течение часа после начала взрывов и стрельбы никаких сообщений от местных властей не поступало. Позже стало известно, что силовики были заняты введением антитеррористического плана "Эдельвейс", поднимали по тревоге сотрудников полиции и спецслужб, раздавали друг другу табельное оружие и в целом - сидели по кабинетам.
"Офис ФСБ на Октябрьском проспекте ночью буквально светился. Свет горел в каждом окне", - рассказал нам местный житель.
Губернатор региона Михаил Ведерников на втором часу постоянных взрывов и стрельбы написал в своем Telegram-канале, что лично находится на месте, где никто не погиб. При этом он опубликовал чужое видео. Боты в комментариях благодарили путинского наместника "за безопасность".
"Спасибо за информацию, теперь можно и спать лечь", - выделялись особенным неадекватом отдельные реплики "подписчиков" Ведерникова.
Реальные, а не цифровые жители города выражали свое беспокойство в популярных региональных пабликах в социальных сетях. Правда, эта свобода слова закончилась быстрее, чем проснулся губернатор. Неудобные для государства посты моментально стирались, а взамен появлялись новые: как под копирку славящие местную власть.
Протирая глаза
Самое крупное интернет-сообщество Пскова, ВК-паблик "Жесть по-псковски", насчитывающее более 200 тысяч пользователей (что соответствует численности населения Пскова) прямо показало, как строится современная российская реальность: ее не существует, пока о ней не сообщил чиновник.
Но даже когда "чиновник" уже все сообщил, в соцсетях продолжали удалять появляющиеся там фото, видео взрывов и комментарии по этому поводу. Тогда неспящий город ушел в комментарии к скупым официозным сообщениям от властей города.
"Это все видеомонтаж и слеплен в Голливуде. Счас господин Ведерников об этом расскажет", - иронически комментировал удаление постов один из пользователей соцсети "ВКонтакте".
"Когда пожар на стройке был, то почему-то не удаляли. Разницы что-то не было, кто поджег: молния ударила или специалист из Средней Азии закурил", - удивляется пользователь Борис.
Меж тем, другие готовились к развитию событий.
"Я уже собрала вещи первой необходимости и документы на всякий случай", - в полпервого ночи написала Кристина и получила много одобрительных комментариев. "Мне страшно - вещи собраны, дети намыты, сидим у телека", - продолжала отчитываться Кристина.
Сообщение о том, что псковский аэропорт закрыт как минимум до четверга совпало с появлением данных о том, что население скупило билеты на поезда из Пскова.
"Люди, поаккуратнее, пожалуйста, хлопайте дверьми машин, ну не надо вот так со всей дури, каждый хлопок - подскок с кровати. Спасибо за понимание", - просила в полпервого ночи пользователь Маша. "У нас тоже, во дворе все повыбегали и хлопают машинами, я седею с каждым хлопком", - жаловалась Юлия.
В час ночи пользователь по имени Мария писала, что частая стрельба, автоматные очереди, все еще слышны на улице Средняя, находящейся недалеко от аэропорта.
Доброе утро
И даже утром в среду пользователи соцсетей, живущие в Пскове, спрашивали друг у друга: "что за выстрелы сейчас слышны?"
"Похоже, на полигоне наши учатся беспилотников сбивать", - шутили одни псковичи. "Это гроза. Не паникуй", - советовали другие.
"Хз, я ночью не слышала вообще никаких взрывов, а тут строчат так громко, - все равно не унималась пользовательница по имени Яночка. - Это не гроза... Сама сейчас стояла на балконе и слышно со стороны полигона стрельба (полигон 76-ой дивизии ВДВ находится на противоположном конце города от аэродрома Кресты – прим.ред.)".
Но уже после 11 утра в сообществе "Жесть по-псковски" выкладывались сообщения о розыгрыше пяти пицц, объявления по остеклению балконов и т.д.
Что сгорело
После атаки российские власти признали потерю четырех самолетов Ил-76, которые десятилетиями стоят в "Крестах", периодически перебрасывая элиту российской армии то на одну, то на другую войну. Но, по данным наших источников, атака дронов лишила псковскую дивизию как минимум шести военных транспортников.
"Я сегодня был в Черехе. Там, где стоят ГРУшники. Вся Череха оцеплена. На каждом перекрестке там стоят люди в черном. Люди в касках и с автоматами. Серые машины "Росгвардии". Прилетело ли на самом деле в Череху, не знаю. У меня там живут знакомые в районе. Никто ничего не видел. Но грохотало ночью капитально, конечно. Аэропорт оцеплен до сих пор. Там частный сектор. Но при этом стекла во всех частных домах целые. Знающие люди подсказывают, что самолетов уничтожено не четыре, а шесть. Полностью разбомбили. Самолеты там стоят не на взлетке, а в лесу. Другой знакомый насчитал восемь громких взрывов. Но псковская нефтебаза не пострадала, которая тоже в "Крестах". Она с другой стороны от Крестовского шоссе, чем аэропорт", - рассказал на условиях анонимности наш информированный собеседник в Пскове.
Наш источник в той самой части ГРУ в Черехе рассказал, что прилетов к ним не было.
"В бригаде моей вообще тишина была ночью. Спали все", - отрезал источник.
Собеседники в военном городке недалеко от аэропорта в Крестах, где исторически жили летчики и обслуживающий персонал аэродрома, предпочли не распространяться об обстановке после рассвета, но признали, что "этой ночью не спал никто".
"Что взрывалось в аэропорту? Именно ночью оттуда должны были быть вылеты Ил-76. Самолеты стояли, заправленные под загрузку. У них запас хода - 3000 километров. Поэтому и бабахало так ярко. Возможно, уничтожили и уже загруженные борты. Они должны были улетать на войну. У знакомой муж должен был вчера улетать. Не знаю, куда точно, но, скорее всего, в Беларусь. Ремонтная бригада. Они у Лукашенко стоят. И улетают они не каждый день. Вчера как раз такая ночь была. Но, насколько известно, в результате этой истории никто не погиб", - рассказывает местная жительница, знакомая с бытом местных армейских семей.
Людские реакции вне интернета
Еще один наш собеседник, который давно и хорошо знаком с тем, как устроена местная власть, рассказал, что в остальных районах города никаких внешних перемен после атаки не заметно. Жители региона, который стабильно занимает первое место в России по темпам смертности, давно привыкли адаптироваться к любым обстоятельствам. В том числе поэтому сейчас уже нет заметной паники и оживления, которые были заметны в первые минуты.
"Для людей это новая яркая необычная картинка. Но сказать, что кто-то удивился - нельзя. Минут через 15-20 после первых взрывов интенсивность движения по центральному проспекту города - Октябрьскому (он фактически является продолжение Крестовского шоссе, которое ведет в аэропорт – прим.ред.), стала как днем, много машин двигалось в сторону аэропорта. Люди просто поехали поглазеть. Это любопытство. Поэтому полиция потом все и оцепила. Утром гремела гроза, но потом рассеялось. Паники я не вижу. Люди, которые были рядом, снимали все напропалую, была бы возможность вылезти на взлетное поле - вылезли бы и на взлетное поле", - рассказал очевидец.
И это не фигура речи. Дыры в безопасности стратегического военного объекта хорошо известны не только местным. В 2021 году на взлетной полосе этого самого аэропорта самолет, прилетевший из Москвы, столкнулся с косулей: животное прошло на взлетную полосу, как писали местные СМИ, "в зоне периметрового ограждения, эксплуатируемой войсковой частью 41493, из-за ее неудовлетворительного состояния". Буквально на днях стало известно, что за этот инцидент с международного аэропорта Псков имени княгини Ольги в пользу авиакомпании "Азимут" взыскали 1 199 703 рубля (11,5 тысяч евро). Видимо, после этого забор все-таки залатали, и пройти на территорию стратегического объекта стало сложнее. О том, что косуль-диверсантов сменили дроны-разведчики, мы сообщали в апреле.
Днем в среду все наши собеседники в Пскове сошлись на том, что местные жители в целом смотрят на это все равнодушно, потому что никто не погиб.
"Скорее всего, погибших не было, так как самолеты поздно ночью стояли без экипажей. Если бы погибшие были, этого не удалось бы скрыть в военном городе, даже если власти бы этого захотели. Псков - маленький по размерам России город, там все равно все у всех на слуху. Так было даже в 2014 году, когда скрывали первых погибших на Донбассе. Пока нет жертв, это большинством воспринимается как кино", - объясняет наш собеседник логику местной реакции на войну, которая заглянула в город, но не оставила трупов.
"Все говорят мне, что им просто по ***", - коротко выдал суть реакции рядовых псковичей другой наш спикер.
Соборность
К слову, дырявой оказалась и система ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"В тушении пожара на аэродроме участвовала 21 машина и 65 человек. Даже пожарных из Острова погнали в Псков. При этом в Острове находится другой военный аэродром – "Веретье", который по масштабам превосходит псковский (в 2022 году диверсанты там уничтожили несколько вертолетов - прим.ред.). Там базируется тот самый вертолетный полк, один из К-52 которого расстреляли «вагнеровцы» 24 июня. Соответственно, пожарные из Острова, которые по уму должны быть привязаны к своему объекту, были вызваны в Псков. При Путине все "оптимизировано" до такой степени, что если происходит что-то значительное, то людей и технику собирают с соседних районов", - рассказал другой наш источник в Пскове.
Политические последствия
Как бы ни смеялись над местными властями соцсети, политических потерь для властьимущих нет.
У местного губернатора Ведерникова по современным интернет-понятиям настала "минута славы" - за ночь его Telegram-канал набрал более 10 тысяч новых подписчиков. Но в любом случае, в таких ситуациях в России все решения принимают Минобороны и ФСБ, а не глава региона. "У Ведерникова перевыборы скоро. Поэтому он так старательно мелькает. Вот если бы были погибшие, тогда ему стало бы плохо. А так - только материальные потери", - добавляет наш спикер еще один штрих в локальные политические последствия диверсии.
По данным издания BILD, опубликованным сегодня, всего на аэродроме под Псковом базировались 22 самолета Ил-76, а ущерб может составить около 300 миллионов евро, полагает военный обозреватель Юлиан Рёпке. Но и это не проблема для местной власти.
"Формально международный аэропорт Пскова подчиняется федеральной структуре - Минобороны, так как там дислоцируется 334-й авиационный полк. И значит, ущерб скорее всего все равно будет возмещаться из федеральных резервов. Ведерников появился ночью на видео, как именинник", - говорит наш источники.
"Реакция местной власти меня вообще не интересует. Я Юру Шатунова не любила никогда (намек на то, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников похож на фронтмена советской группы "Ласковый май" - прим.ред.)", - наглядно демонстрирует другой наш собеседник отношение к губернатору, которого фактически назначил Кремль, а не выбрали горожане.
Где ПВО?
В российских соцсетях шепчутся, что точное попадание дронов стало возможно, так как систему ПВО из Пскова изъяли в пользу охраны территории Москвы. Один из наших источников дал понять, что это не пустые разговоры.
"Ближайшее ПВО нормальное стоит в Луге, прикрывает Питер. Здесь ПВО нет. Надеются только на русский авось, иконы и святую водичку. Этого тут много. Почему нет ПВО у десантной дивизии? Так и дивизии же нету! В дивизии осталось 130 человек, - говорит наш собеседник, знакомый с ситуацией. - Отсутствие ПВО было заметно по записям беспорядочной автоматной стрельбы в небо. Стреляли, потому что надо было "противодействовать". А там - куда попадем. Сейчас у всех заготовки на зиму в разгаре. С таким же успехом могли кидаться в небо банками с помидорами и огурцами".
Балтийский след
Практически сразу после начала атаки соцсети заполнили «предположения», что дроны запускали "откуда-то из Прибалтики". Анонимные ресурсы зашептались и про Эстонию, и про Латвию. Эти слухи появились практически одновременно на разных площадках, что говорит о том, что это одно из проявлений информационных атак. Через несколько часов это стало уделом тяжелой артиллерии российской пропаганды.
"Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли", - истерил в среду Владимир Соловьев.
"Сейчас активно обсуждается версия, что дроны прилетели со стороны Латвии. Ссылаются на "украинские сайты", где пишут, что "прилет был со стороны третьих стран". Но здесь в это не очень верят люди. Если это правда, то это уже война с NATO и Третья мировая. И если бы это было так, то так тихо, как сегодня, бы не было", - говорит наша собеседница.
"Беспилотники - это не F16, они без опознавательных знаков, так что для начала третьей мировой войны такой причины маловато", - говорит наш спикер, близкий к областной администрации в Пскове.
Еще один источник Rus.Postimees, имеющий непосредственное отношение к Пскову, тоже выражает сомнение в правдивости официальной версии.
"В вечернее время в 200-тысячном Пскове не было ни одной видеозаписи полета этих самых дронов, - удивляется он. - 20 БПЛА кто-нибудь да снял бы".
По его мнению, мероприятия с подъемом всех сил правопорядка в Пскове говорят скорее о работе ДРГ, либо воздух плюс ДРГ.
"Ни один крупный федеральный Telegram-канал не показал останки БПЛА в аэропорту. В других случаях в течении 12-ти часов все фото и видео обычно имеются", - пояснил он свою логику.
По информации Rus.Postimees, псковские власти пытались вызвать на подмогу "тероборону", недавно специально созданную в разгар компании по губернаторским выборам, но результата не достигли.
"Скорее всего, официальные Telegram-каналы и псевдоСМИ постараются обвинить Эстонию, с территории которой якобы и были запущены мистические дроны, - предупреждает наш источник. - Ибо тогда - никто в Псковской области не виноват. Поезд с боеприпасами тоже сошел по вине стрелочника. Резюме делайте сами".
Свои?
Наш источник в воинской части военных разведчиков в Черехе допускает, что за диверсией могут стоять "свои".
"Много кто думает, что это вообще была провокация своих. Мол, чтобы скорее закончилась эта жопа. Но не все так думают, конечно. Кто потупее, верит, что на самом деле из Прибалтики ударили", - свидетельствует наш источник.
Эту мысль подогревает комментарий другого нашего спикера.
"Атака по десантным частям в России - признак большого наступления ВСУ? Типа, будет сложнее подкидывать резервы на фронт теперь? Да в 76-ой дивизии одни хозяйственники остались, которые сами уже хромые инвалиды из ветеранов прежних войн! Те, кто не может уволиться из-за мобилизации не отмененной, но кого и на фронт не послать, потому что половина суставов железные. И вот один из этих мужиков, у которого позвоночник собран по частям, мне прямо сказал: "Чем завоевывать-то!? Нас тут пара сотен человек. И все инвалиды". Но скоро призыв опять. Будут новых детей отправлять на войну…" - говорит наш источник.
P.S.
"Вообще, это все очень символично. В 1999 году Путин первый раз прилетел в Псков именно на этот аэродром в "Крестах". Была суета. Вдоль шоссе каждые пять метров стояли нарядные менты. Прошла четверть века власти Путина. Теперь там тоже менты стоят. Но не парадные. А на аэродром летит уже не Путин, а ударные беспилотники ему в ответ. И прилетают. И уничтожают эти старинные советские самолеты. Доуправлялся страной", - позволяет себе философскую ремарку один из наших спикеров в Пскове.
В ночь на 30 августа атакам беспилотников подвергся не только Псков, но еще шесть регионов РФ. БПЛА атаковали Брянскую область, после чего, в частности, загорелся завод "Кремний ЭЛ", являющийся одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России и делающий детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Ночью план "Ковер" (то есть ожидание воздушной атаки) вводился в Москве, Тульской и Рязанской областях. В Орловской области были сбиты два БПЛА. Также Минобороны РФ сообщало о сбитом беспилотнике в Калужской области. При этом, замечают эксперты, Минобороны отчиталось о «пресечении» атак везде, умолчав о событиях в Пскове. После ударов дронами по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области в конце 2022 года Псков стал самым удаленным от Украины российским городом, который подвергся подобной атаке.
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