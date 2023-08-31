Псков в огне: свидетели и эксперты о происходящем в городе русских десантников после удара дронов

Эту мысль подогревает комментарий другого нашего спикера.

"Атака по десантным частям в России - признак большого наступления ВСУ? Типа, будет сложнее подкидывать резервы на фронт теперь? Да в 76-ой дивизии одни хозяйственники остались, которые сами уже хромые инвалиды из ветеранов прежних войн! Те, кто не может уволиться из-за мобилизации не отмененной, но кого и на фронт не послать, потому что половина суставов железные. И вот один из этих мужиков, у которого позвоночник собран по частям, мне прямо сказал: "Чем завоевывать-то!? Нас тут пара сотен человек. И все инвалиды". Но скоро призыв опять. Будут новых детей отправлять на войну…" - говорит наш источник.

Участники молодежного военного движения Кремля "Юнармия", принимают участие в похоронах российских солдат, Луганск, Украина, 11 ноября 2022 года. Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

P.S.

"Вообще, это все очень символично. В 1999 году Путин первый раз прилетел в Псков именно на этот аэродром в "Крестах". Была суета. Вдоль шоссе каждые пять метров стояли нарядные менты. Прошла четверть века власти Путина. Теперь там тоже менты стоят. Но не парадные. А на аэродром летит уже не Путин, а ударные беспилотники ему в ответ. И прилетают. И уничтожают эти старинные советские самолеты. Доуправлялся страной", - позволяет себе философскую ремарку один из наших спикеров в Пскове.

В ночь на 30 августа атакам беспилотников подвергся не только Псков, но еще шесть регионов РФ. БПЛА атаковали Брянскую область, после чего, в частности, загорелся завод "Кремний ЭЛ", являющийся одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России и делающий детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Ночью план "Ковер" (то есть ожидание воздушной атаки) вводился в Москве, Тульской и Рязанской областях. В Орловской области были сбиты два БПЛА. Также Минобороны РФ сообщало о сбитом беспилотнике в Калужской области. При этом, замечают эксперты, Минобороны отчиталось о «пресечении» атак везде, умолчав о событиях в Пскове. После ударов дронами по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области в конце 2022 года Псков стал самым удаленным от Украины российским городом, который подвергся подобной атаке.