Смилтенс: Лембергс плюнул в лицо канадским солдатам в Адажи

На видео, которое стало популярным в социальных сетях, Лембергс говорит, что заменит канадских солдат армией США.

"Я буду за то, чтобы в Латвии был не канадский контингент, а США, и не менее 10 000 человек и не в казармах, а в траншеях с полной экипировкой и вооружением, чтобы Латвия имела самую современную систему противоракетной обороны, противовоздушной обороны и береговой обороны", - обещает Лембергс в видео.

RUS TVNET уже сообщал, что если будет замечено влияние на кого-то из министров подсанкционных лиц, в том числе вентспилсского политика Айвара Лембергса, кандидат на должность премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") оставляет за собой право отозвать соответствующего министра с должности.

Такое условие будет включено в документы о формировании правительства и будет распространяться на всех министров независимо от представляемой партии.

На вопрос, будет ли в этих документах напрямую упоминаться фамилия Лембергса, Силиня ответила, что это еще будет обсуждаться. Важно "отстранить любое подсанкционное лицо от работы правительства", добавила она.

Силиня также решительно отстаивает условие о том, что лица, не избранные в Сейм, не могут участвовать ни в переговорах по формированию правительства, ни в работе коалиции.

С точки зрения Силини, "Объединенный список" (ОС) должен взять на себя своеобразную ответственность за "фактор Лембергса", поскольку именно они решительно сигнализировали о возможных угрозах, а в рядах ОС есть довольно много людей, которые работали с Лембергсом в прошлом.