Смилтенс: Лембергс плюнул в лицо канадским солдатам в Адажи

Бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") плюнул в лицо канадским солдатам, находящимся на базе в Адажи, заявил один из политиков Объединенного списка (ОС) Эдвард Смилтенс после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Политик отметил, что неделю назад бывший премьер-министр от Союза зеленых и крестьян (СЗК) распространил в социальных сетях видеоролик. По словам Смилтенса, в этом ролике Лембергс "четко заявляет", что в правительстве будет представлен он, а в Латвии будут размещены вооруженные силы США, а не Канады, причем в окопах, а не в казармах.
"Это пощечина канадским солдатам, которые сейчас находятся на базе в Адажи и возглавляют миссию расширенного присутствия 12 стран по защите Латвии. Они готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить Латвию", - сказал Смилтенс.
Выступая перед журналистами, он также напомнил о договоренностях саммита НАТО в Мадриде, на котором было решено, что США будут отвечать за расширенную боевую группу в Польше, Германия - в Литве, Канада - в Латвии, а Великобритания - в Эстонии.
"Канадские солдаты стратегически важны. Любые оскорбления или такого рода дискредитация - это риск для международных отношений и подобных миссий. С Канадой достигнута договоренность об увеличении боевой группы до уровня бригады. Это основа интересов национальной безопасности Латвии", - указал Смилтенс.
На видео, которое стало популярным в социальных сетях, Лембергс говорит, что заменит канадских солдат армией США.
"Я буду за то, чтобы в Латвии был не канадский контингент, а США, и не менее 10 000 человек и не в казармах, а в траншеях с полной экипировкой и вооружением, чтобы Латвия имела самую современную систему противоракетной обороны, противовоздушной обороны и береговой обороны", - обещает Лембергс в видео.
RUS TVNET уже сообщал, что если будет замечено влияние на кого-то из министров подсанкционных лиц, в том числе вентспилсского политика Айвара Лембергса, кандидат на должность премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") оставляет за собой право отозвать соответствующего министра с должности.
Такое условие будет включено в документы о формировании правительства и будет распространяться на всех министров независимо от представляемой партии.
На вопрос, будет ли в этих документах напрямую упоминаться фамилия Лембергса, Силиня ответила, что это еще будет обсуждаться. Важно "отстранить любое подсанкционное лицо от работы правительства", добавила она.
Силиня также решительно отстаивает условие о том, что лица, не избранные в Сейм, не могут участвовать ни в переговорах по формированию правительства, ни в работе коалиции.
С точки зрения Силини, "Объединенный список" (ОС) должен взять на себя своеобразную ответственность за "фактор Лембергса", поскольку именно они решительно сигнализировали о возможных угрозах, а в рядах ОС есть довольно много людей, которые работали с Лембергсом в прошлом.
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