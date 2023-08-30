Силиня: в случае влияния Лембергса конкретного министра можно отозвать с должности

Об этом она заявила сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Такое условие будет включено в документы о формировании правительства и будет распространяться на всех министров, независимо от представляемой партии.

На вопрос, будет ли в этих документах напрямую упоминаться фамилия Лембергса, Силиня ответила, что это еще будет обсуждаться. Важно "отстранить любое подсанционное лицо от работы правительства", добавила она.

Силиня также решительно отстаивает условие о том, что лица, не избранные в Сейм, не могут участвовать ни в переговорах по формированию правительства, ни в работе коалиции.

С точки зрения Силини, "Объединенный список" (ОС) должен взять на себя своеобразную ответственность за "фактор Лембергса", поскольку именно они решительно сигнализировали о возможных угрозах, а в рядах ОС есть довольно много людей, которые работали с Лембергсом в прошлом.

Как сообщалось, Силиня все еще ждет окончательного решения ОС по предложению работать в четырехпартийной коалиции вместе с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".