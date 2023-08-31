Фото, Видео ⟩ Топливная лихорадка: на некоторых заправках впечатляющие очереди

В четверг, 31 августа, сети АЗС Circle K, Virši, Neste и Viada объявили акции, в результате которых в определенное время можно получить скидку до 15 центов за литр топлива. Портал TVNET отметил, что уже на нескольких заправках образовались внушительные очереди.
TVNET отмечает, что на заправке Circle K, которая расположена на улице Курбада, дорожное движение регулируют сотрудники полиции.
В четверг, 31 августа, с 14:00 до 17:00 на всех заправках Circle K Latvia цена на топливо будет снижена на 15 центов за литр. Акция является частью международной инициативы компании Circle K Day, которая впервые проходит на более чем 1600 АЗС по всему миру.
Видео: Очереди на заправках
Предложение действительно только 31 августа 2023 года с 14:00 до 17:00 на всех АЗС Circle K Latvia. Цена у топливных пистолетов во время акции уже указана со скидкой.
Участники программы лояльности EXTRA могут воспользоваться дополнительными преимуществами и более значительной скидкой. Максимальный объем топлива для заправки одного автомобиля - 100 литров.
Сети заправок Virši, Neste, Viada Latvija ответили своими акциями.
Сеть заправок Virši сообщает, что 31 августа с 8:00 до 17:00 цена на топливо на всех АЗС Virši будет снижена на 8 центов за литр. Загрузив мобильное приложение Virši, можно будет получить дополнительную скидку в размере семи центов за литр, а также бесплатный кофе.
Сеть заправок Neste сообщает, что 31 августа с 12:00 до 24:00 цена на топливо будет снижена на 12 центов за литр на всех АЗС сети компании. Скидка действует также при оплате Neste Private Card, добавленной в мобильное приложение Neste.
Сеть заправок Viada Latvija также сообщает, что 31 августа с 14:00 до 17:00 на всех АЗС Viada будет действовать скидка в размере 15 центов за литр на все топливо, приобретенное с помощью карты Viada Plus или приложения Viada Latvija.
Галерея: Очереди на заправках
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