Фото, Видео ⟩ Топливная лихорадка: на некоторых заправках впечатляющие очереди

TVNET отмечает, что на заправке Circle K, которая расположена на улице Курбада, дорожное движение регулируют сотрудники полиции.

Полиция регулирует движение возле Circle K Фото: Gints Bāliņš/TVNET

В четверг, 31 августа, с 14:00 до 17:00 на всех заправках Circle K Latvia цена на топливо будет снижена на 15 центов за литр. Акция является частью международной инициативы компании Circle K Day, которая впервые проходит на более чем 1600 АЗС по всему миру.

Видео: Очереди на заправках

Предложение действительно только 31 августа 2023 года с 14:00 до 17:00 на всех АЗС Circle K Latvia. Цена у топливных пистолетов во время акции уже указана со скидкой.

Участники программы лояльности EXTRA могут воспользоваться дополнительными преимуществами и более значительной скидкой. Максимальный объем топлива для заправки одного автомобиля - 100 литров.

Сети заправок Virši, Neste, Viada Latvija ответили своими акциями.

Сеть заправок Virši сообщает, что 31 августа с 8:00 до 17:00 цена на топливо на всех АЗС Virši будет снижена на 8 центов за литр. Загрузив мобильное приложение Virši, можно будет получить дополнительную скидку в размере семи центов за литр, а также бесплатный кофе.

Сеть заправок Neste сообщает, что 31 августа с 12:00 до 24:00 цена на топливо будет снижена на 12 центов за литр на всех АЗС сети компании. Скидка действует также при оплате Neste Private Card, добавленной в мобильное приложение Neste.

Сеть заправок Viada Latvija также сообщает, что 31 августа с 14:00 до 17:00 на всех АЗС Viada будет действовать скидка в размере 15 центов за литр на все топливо, приобретенное с помощью карты Viada Plus или приложения Viada Latvija.

Галерея: Очереди на заправках