Уникальная акция Circle K; цена на топливо снизится на 15 центов за литр

В четверг, 31 августа, с 14:00 до 17:00 на всех заправках Circle K Latvia будет снижена цена на топливо на 15 центов за литр. Акция является частью международной инициативы компании Circle K Day, которая впервые проходит на более чем 1600 АЗС по всему миру.
В условиях продолжающейся инфляции и высоких процентных ставок Circle K организует ограниченную по времени акцию, которая станет подарком для каждого владельца автомобиля или мотоцикла и позволит снизить расходы на топливо.
"В Circle K Day мы говорим большое спасибо нашим постоянным клиентам по всему миру и фокусируемся на том, зачем мы здесь - чтобы сделать повседневную жизнь наших клиентов более удобной", - рассказал Скирмантас Мачуйкас, вице-президент Circle K Baltija.
"Мы рады, что нам удалось организовать специальную акцию в то время, когда многие люди нуждаются в ней", - добавил он.
Во время акции цена на топливо будет снижена на 15 центов за литр от стандартной цены на АЗС. Конечная цена (с учетом данной скидки) будет отображена на топливном насосе и ценовом пилоне.
Участники программы лояльности Circle K EXTRA, зарегистрировав привязанную к их счету EXTRA карту, во время акции получат дополнительную скидку соответствующего уровня EXTRA: 1-й уровень – 3 цента/литр, 2-й уровень – 4 цента/литр, 3-й уровень – 6 центов/литр.
Circle K призывает воспользоваться одним из способов безналичных расчетов, поскольку при заправке во время акции нужно считаться с более длительным временем ожидания. Для экономии времени компания рекомендует рассчитываться за топливо сразу у насоса, используя мобильный платеж или оплату по номеру автомобиля, которая теперь доступна в мобильном приложении Circle K.
Предложение действительно только 31 августа 2023 года с 14:00 до 17:00 на всех АЗС Circle K Latvia. Цена у насоса во время акции уже указана со скидкой.
Участники программы лояльности EXTRA могут воспользоваться дополнительными преимуществами и более высокой скидкой. Максимальный объем топлива для заправки одного автомобиля - 100 литров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!