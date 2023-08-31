Уникальная акция Circle K; цена на топливо снизится на 15 центов за литр

В условиях продолжающейся инфляции и высоких процентных ставок Circle K организует ограниченную по времени акцию, которая станет подарком для каждого владельца автомобиля или мотоцикла и позволит снизить расходы на топливо.

"В Circle K Day мы говорим большое спасибо нашим постоянным клиентам по всему миру и фокусируемся на том, зачем мы здесь - чтобы сделать повседневную жизнь наших клиентов более удобной", - рассказал Скирмантас Мачуйкас, вице-президент Circle K Baltija.

"Мы рады, что нам удалось организовать специальную акцию в то время, когда многие люди нуждаются в ней", - добавил он.

Во время акции цена на топливо будет снижена на 15 центов за литр от стандартной цены на АЗС. Конечная цена (с учетом данной скидки) будет отображена на топливном насосе и ценовом пилоне.