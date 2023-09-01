"Нам нечего было терять": тренер сборной Латвии об игре с Испанией

Мужской сборной Латвии по баскетболу, игроки которой получили несколько травм, нечего было терять перед финальным турниром чемпионата мира, заявил тренер сборной Латвии Лука Банки на пресс-конференции после победы над Испанией.
Уже сообщалось, что Латвия обыграла Испанию во втором матче группового турнира чемпионата мира со счетом 74:69.
"Отличная игра, но пора переходить к следующей игре. Я горжусь тем, как мы держались в игре на протяжении всего матча, несмотря на некоторые моменты в третьей четверти. В целом это была тяжёлая игра", - заключил тренер.
"То, что мы были последышами в такой сложной группе и столкнулись с травмами перед приездом и во время турнира, поставило нас в такое положение, когда нам нечего было терять. Это дополнительная сила и импульс, чтобы каждый день доказывать, что мы сюда вписываемся. Важно не потерять эту идентичность", - сказал Банки.
Он подчеркнул, что игра велась с высокой интенсивностью, а также то, что латвийцам удалось выйти на поле с высоким уровнем энергии как в защите, так и в нападении.
"Мы с самого начала показали хорошую энергию, несмотря на разницу в размерах команд. Мы выбрали меньший состав, но придерживались его на протяжении всей игры. Роланд [Шмитс], Давис [Бертанс] и Родион [Куруц] проделали отличную работу, чтобы сражаться с их универсальностью и физической силой. Всех вдохновило то, как мы начали игру", - объяснил Банки.
Тренер также пояснил, что командная химия и идентичность в баскетболе - сложные вещи, но в сборной Латвии удалось создать и химию, и командную идентичность с тех пор, как он начал с ней работать.
"В сборной проще с химией и идентичностью. Все родом из одной страны, говорят на одном языке и выросли в одной культуре. В моей позиции важно дать им свой собственный стиль. У них сильное чувство принадлежности. Когда я ничего не знал о сборной Латвии, я учился у предыдущих тренеров и игроков, которые были до нас. Что меня радует, так это то, что, входя в баскетбольный зал, сразу можно узнать сборную Латвии", - сказал Банки.
В следующем матче сборная Латвии сыграет против команды Бразилии. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, начало в 12:45 по латвийскому времени. Для попадания в 1/4 финала чемпионата мира сборной Латвии в этом матче необходима победа.
В данный момент сборная Канады с тремя победами в трёх матчах лидирует в группе L, а следом идут сборные Латвии и Испании с тремя победами в четырёх матчах. Сборная Бразилии с двумя победами в трёх поединках занимает 4-е место в группе.
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