"Нам нечего было терять": тренер сборной Латвии об игре с Испанией

Уже сообщалось, что Латвия обыграла Испанию во втором матче группового турнира чемпионата мира со счетом 74:69.

"Отличная игра, но пора переходить к следующей игре. Я горжусь тем, как мы держались в игре на протяжении всего матча, несмотря на некоторые моменты в третьей четверти. В целом это была тяжёлая игра", - заключил тренер.

"То, что мы были последышами в такой сложной группе и столкнулись с травмами перед приездом и во время турнира, поставило нас в такое положение, когда нам нечего было терять. Это дополнительная сила и импульс, чтобы каждый день доказывать, что мы сюда вписываемся. Важно не потерять эту идентичность", - сказал Банки.

Он подчеркнул, что игра велась с высокой интенсивностью, а также то, что латвийцам удалось выйти на поле с высоким уровнем энергии как в защите, так и в нападении.