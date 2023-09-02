Видео ⟩ "Верили с первой минуты!": Зрители болели за сборную Латвии и в Джакарте, и в Риге

В игре были и взлеты, и падения – болельщики радовались каждому очку, набранному латвийскими баскетболистами. Латвийское телевидение также встретилось с баскетболисту из Франции.

"Я француженка и приехала в Латвию, чтобы играть за баскетбольный клуб TTT Rīga", - сказала Марго Клаво. "И Франция проиграла Латвии, но здесь здорово. У нас во Франции нет таких фан-зон. Это здорово! Еще мы надели дочке футболку болельщика сборной Латвии. Мы за вас!" - добавила она.

"Невероятные ощущения! Не могу поверить в то, что только что произошло в Джакарте! Я громко кричу, чтобы забили тройку", - поделился своими ощущениями Рихард, болельщик сборной Латвии по баскетболу.

Эйфорические чувства после сладкой победы переполнили латвийских болельщиков и в столице Индонезии, где многие болельщики, одетые в красно-белую одежду, сорвали голоса, пытаясь поддержать свою команду.

"Мы верили с первой минуты, с первого свистка", - выразил свое доверие сборной Латвии в Джакарте болельщик Артур. "Я думаю, что наш тренер действительно большой молодец", - сказал он.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, сборная Латвии по баскетболу в своём четвёртом матче на мировом первенстве одержала победу над командой Испании, которая является действующим чемпионом мира и Европы.

В следующем матче сборная Латвии сыграет против команды Бразилии. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, начало в 12:45 по латвийскому времени. Для попадания в 1/4 финала чемпионата мира сборной Латвии в этом матче необходима победа.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке