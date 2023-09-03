Видео и фото ⟩ Давис Бертанс: Продолжим с той же мыслью - побеждать в каждом матче

"Наконец мы вышли с перевесом после первой половины и начали максимально агрессивно, а не так, как в прошлых матчах, когда испанцы и французы уходили вперед, а мы их догоняли. Защита была на высшем уровне, и это придавало уверенности. Мы знали, что если какие-нибудь броски и не попадут, мы отобьемся в обороне", - сказал Бертанс.