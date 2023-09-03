Видео и фото ⟩ Давис Бертанс: Продолжим с той же мыслью - побеждать в каждом матче

Оборона сборной Латвии по баскетболу в третьей четверти матча с Бразилией была на высшем уровне, и это придавало уверенность, после победы сказал журналистам нападающий сборной Давис Бертанс.
Сборная Латвии по баскетболу в воскресенье обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира, одолев Бразилию со счетом 104:84. Основа для победы была заложена в третьем периоде, когда Латвия заработала 36 очков - на 15 больше, чем противник.
"Наконец мы вышли с перевесом после первой половины и начали максимально агрессивно, а не так, как в прошлых матчах, когда испанцы и французы уходили вперед, а мы их догоняли. Защита была на высшем уровне, и это придавало уверенности. Мы знали, что если какие-нибудь броски и не попадут, мы отобьемся в обороне", - сказал Бертанс.
Латвийские баскетболисты на этом турнире обыграли три сборные, и ни в одном матче наша команда не была фаворитом.
"Мы не та команда, которая испытывает давление, но это не означает, что мы перестанем сражаться. И дальше мы продолжим с такой же мыслью - побеждать в каждой игре", - подчеркнул Бертанс.
В среду в четвертьфинале сборная Латвии встретится со Словенией или Германией.
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