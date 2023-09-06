Отравление мухоморами: три человека попали в больницу, один из них скончался

Возможно, зеленый мухомор попадает на обеденный стол, так как его путают со съедобными грибами. Поэтому врачи больницы призывают грибников быть предельно осторожными и лучше оставить в лесу любой сомнительный гриб, чем подвергать себя значительному риску.

Руководитель Клиники интенсивной терапии RAKUS и анестезиолог-реаниматолог отделения токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис рассказал, что грибов в этом году много, поэтому риски, как показывает опыт больницы, особенно высоки. Со своей стороны больница призывает каждого грибника задуматься о возможном вреде для здоровья и даже жизни, внимательно осматривать грибы перед помещением их в корзину и в целях безопасности оставлять любой подозрительный гриб в лесу.

Употребление в пищу мухоморов вызывает повреждение печени, и, если не начать лечение своевременно, существует чрезвычайно высокий риск смерти или пожизненной инвалидности. При попадании ядовитых веществ в кровь возможен летальный исход.

Сташинскис напоминает, что признаки отравления могут появиться через несколько дней после употребления грибов. Если отравление затронуло пищеварительную систему, будут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на какой-либо вид отравления жителей призывают звонить в Информационный центр по отравлениям и лекарствам по телефону 67042473. Центр работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, и его специалисты дадут рекомендации по оптимальному поведению в такой ситуации.

Информационный центр по отравлениям и лекарствам - единственный специализированный токсикологический информационный центр в Латвии. Специалисты центра используют в своей работе международную базу данных Micromedex, информация в которой обновляется каждые три месяца.