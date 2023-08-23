Можно ли проверять гриб кончиком языка? Как начать грибной сезон, не вредя здоровью

"Начать надо с того, что уже сам поход в лес - это укрепляющее здоровье мероприятие, потому что мы активны и находимся на свежем воздухе. Если же удастся найти и положить в корзину желанный гриб, положительные эмоции ощущаются еще долгое время после успешного сбора грибов, о них можно вспоминать еще зимой, используя грибы из приготовленных запасов, и это, конечно, полезно для здоровья. Однако, чтобы поход за грибами не был омрачен неудачей (хотя на хороший урожай грибов мы каждый раз рассчитывать не можем), к прогулке по лесу нужно соответствующим образом подготовиться", - говорит фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне и напоминает пять важных правил.