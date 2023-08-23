Мы действительно любим собирать грибы! Почти треть жителей отправляются в лес за грибами, как только появляется такая возможность, и в целом 91 % жителей Латвии признаются, что хоть раз в жизни ходили за грибами, - об этом еще недавно свидетельствовал опрос*. Это впечатляет! Но все ли любители этого занятия также являются хорошими знатоками грибов и знают, как собирать грибы безопасно и как действовать, чтобы грибные блюда были безвредным для здоровья удовольствием?
Можно ли проверять гриб кончиком языка? Как начать грибной сезон, не вредя здоровью
Собирая грибы, мы получаем несколько полезных моментов одновременно
"Начать надо с того, что уже сам поход в лес - это укрепляющее здоровье мероприятие, потому что мы активны и находимся на свежем воздухе. Если же удастся найти и положить в корзину желанный гриб, положительные эмоции ощущаются еще долгое время после успешного сбора грибов, о них можно вспоминать еще зимой, используя грибы из приготовленных запасов, и это, конечно, полезно для здоровья. Однако, чтобы поход за грибами не был омрачен неудачей (хотя на хороший урожай грибов мы каждый раз рассчитывать не можем), к прогулке по лесу нужно соответствующим образом подготовиться", - говорит фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне и напоминает пять важных правил.
- Надевайте в лес соответствующую обувь и одежду, которая в это время года, особенно если день жаркий, должна быть легкой и удобной, желательно светлой, чтобы на ней можно было увидеть клещей. Если прогноз указывает на возможный дождь, неплохо было бы взять и легкий дождевик.
- Возьмите с собой питьевую воду. Пить всегда важно, особенно если погода жаркая.
- Положите в карман какое-нибудь калорийное лакомство, например орехи или батончик с сухофруктами, чтобы утолить голод и восстановить энергию, если поход за грибами затянется.
- Перед тем как отправиться в лес, обязательно зарядите телефон и предупредите семью, близкого человека или соседа, куда вы направляетесь. Иногда увлеченный грибник или пожилой человек сбивается с пути. Важно, чтобы тогда можно было позвонить спасателям по телефону 112.
- И, наконец, перед сбором грибов не вредно освежить знания о съедобных и ядовитых грибах. Может пригодиться и мобильный телефон, в котором можно искать информацию и убедиться, что найденный лесной красавец съедобен.
Тестируем гриб уже в лесу?
Чего мы только не слышали о том, как определить, съедобен найденный гриб или нет. Например, существует предположение, что ядовитые грибы не едят черви и, таким образом, если при срезании гриба видны «тропинки» червей, гриб безвреден для человека. Это совсем не так. В природе встречаются как черви, так и животные, которым совершенно не вредят ядовитые грибы и которые охотно их едят. Поэтому руководствоваться таким признаком годности грибов не стоит.
Еще говорят, что нужно исследовать найденный гриб кончиком языка, - если он не горький и имеет знакомый приятный грибной запах, то можно смело класть его в корзинку. Нет! На этот метод тоже рассчитывать не стоит, потому что он обманчив. Это неправда, что ядовитые грибы отличаются каким-то особым, другим запахом и обязательно горькие.
Из леса - с корзиной полезностей
"Грибы как пищевой продукт достаточно исследованы, и сделан ряд выводов, из которых следует, что грибы могут как улучшить здоровье, так и нанести ему вред, если их съесть", - рассказывает фармацевт.
1. Если употреблять грибы в пищу слишком часто и много, пищеварительная система может столкнуться с трудностями при их переработке.
2. Грибы действительно ценный продукт, содержащий ряд минеральных веществ, таких как магний, железо, цинк, медь, натрий, сера, фтор, калий и хлор.
3. Грибы - источник витаминов, потому что с ними мы можем принимать витамины группы В, витамин А, витамин D.
4. В грибах много клетчатки и белка и мало калорий.
5. Было выяснено, что грибы обладают противовоспалительным действием и что употребляемые в пищу грибы благотворно влияют на иммунную систему.
Надежные способы не принести домой ядовитый или поврежденный гриб
Надо обязательно учитывать, что в лесу немало ядовитых грибов, очень похожих на съедобные, поэтому один из способов избежать неприятностей - не приносить домой грибы, которые хоть немного вызывают сомнения. На всякий случай следует избегать грибов с красной шляпкой (или ножкой). Также неразумно было бы употреблять в пищу грибы с белыми листиками под шляпкой, такими как юбочка вокруг ножки или что-то вроде тарелочки у основания. Хотя встречаются и некоторые съедобные грибы с похожими признаками, при отсутствии углубленных знаний о грибах лучше все же от таких воздержаться.
"Чтобы позаботиться о пищеварительной системе, не стоит класть в корзину и испорченные грибы (каким бы соблазнительным этот огромный гриб ни казался!). Если, например, на грибе образуется пленка, его брать не надо. Также для еды уже не подойдет и тот съедобный гриб, у которого ощущается неприятный запах, или цвет стал темнее, чем у свежего, или на шляпке появились пятна.
Еще важно, как хранятся грибы после того, как их принесли домой. Следует избегать полиэтиленового пакета, лучше положить грибы в бумажный пакет и в холодильник. Так они не испортятся несколько дней", - отмечает Эрика Петерсоне.
Если употребление грибов привело к расстройствам пищеварения
Фармацевт предупреждает, что, если после употребления грибов в пищу появились симптомы тяжелого отравления, необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь. Если есть только расстройства пищеварения, например тошнота, диарея, уменьшить их могут помочь препараты с адсорбирующим действием. Правда, стоит помнить, что такие препараты абсорбируют и ежедневно принимаемые медикаменты. Абсорбирующими свойствами обладают также цитрусовые, яблоки, клюква, корень лакрицы. Содержащиеся в них пектины связывают токсины, способствуя детоксикации организма.
В качестве противоядия ценны дубильные вещества, которые содержат, например, дубовая кора, ягоды черники, трава манжетки. При отравлении могут пригодиться растения, которые вызывают рвоту, такие как корни девясила, котовник мятный, душица. В свою очередь, тошноту помогают уменьшить имбирь, таволга, ромашка, фенхель, мелисса, мята, лаванда.
*Репрезентативный опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat проводила в 2022 году по всей Латвии, опросив 1001 жителя в возрасте от 18 до 74 лет. Респонденты давали ответы на семь вопросов, выбирая несколько вариантов ответов.
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