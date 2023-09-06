Тренер сборной Германии: у Латвии лучшая команда Европы, о которой никто не говорит

Сборная Латвии по баскетболу не смогла пробиться в 1/2 финала чемпионата мира, в упорной борьбе уступив команде Германии. Матч 1/4 финала прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в городе Пасай (Филиппины) и завершился победой немецкой сборной со счётом 81:79 (13:16, 23:18, 26:25, 19:20)

"Прежде всего, огромная похвала Латвии. Как я уже сказал два месяца назад, это лучшая команда Европы, о которой никто не говорит", - отметил тренер.

Герберт также добавил, что несколько ведущих игроков не смогли помочь латвийской сборной из-за травм.

Напомним, что в турнире не смогли принять участие Кристап Порзиньгис, Янис Стрелниекс и Рихард Ломажс. Кроме того, уже во второй игре турнира травму получил и капитан команды Дайрис Бертанс.

"[Латвия] играет в отличный командный баскетбол. Команда хорошо подготовлена, точно выполняет броски - они заслуживают большой похвалы", - сказал тренер.

"Наша победа не была красивой. В концовке мы немного "задохнулись" в атаке. Я думаю, что наши резервисты отлично сыграли третью или четвертую игру подряд".

В четверг пройдут матчи за 5-8-е места, в которых Латвия сыграет против Италии, а Литва - с Канадой или Словенией.