Банк Латвии выпустит монету, посвященную баскетболу

Как отметили в Банке Латвии, выступление мужской сборной Латвии по баскетболу на чемпионате мира стало для всех приятным сюрпризом и вернуло латвийский баскетбол в мировую элиту. Кроме того, в 2023 году исполняется 100 лет со дня основания Латвийского баскетбольного союза. Учитывая годовщину и успехи в этом виде спорта сегодня и в прошлом - успехи в баскетболе 3х3, достижения женской сборной и популярность этого вида спорта в целом, - было принято решение о выпуске монеты.