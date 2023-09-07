В понедельник болельщики смогут торжественно встретить сборную Латвии по баскетболу

Организаторы мероприятия призывают болельщиков не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы.

Точная информация о маршруте в Риге, по которому спортсмены проедут от аэропорта "Рига" до памятника Свободы, будет предоставлена ​​в понедельник.

Для того чтобы сделать фото и видео во время прибытия команды, СМИ необходимо подать заявку до 10 часов утра 11 сентября в аэропорту "Рига".

Представители СМИ получат возможность встретиться с игроками и тренерами национальной сборной у памятника Свободы. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 10 часов утра 11 сентября в Рижском самоуправлении. Для входа в медиазону будут выдаваться браслеты.

LETA уже сообщала, что Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала выделение 64 267 евро на организацию торжественной встречи команды.

В четверг, 7 сентября, мужская сборная Латвии по баскетболу в борьбе за 5-8-е места на чемпионате мира обыграла команду Италии. Для наших спортсменов чемпионат завершится в субботу матчем за пятое место.