В Брянске беспилотник атаковал "промышленный объект". Начался пожар

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

Telegram-канал "Типичный Брянск" пишет, что беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники "Кремний ЭЛ".

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что над Брянском были перехвачены два БПЛА самолетного типа. Уточняется, что один из них был уничтожен в воздухе.

Уже сообщалось, что в России сообщили о сбитых в ночь на четверг, 7 сентября, беспилотниках в Ростове-на-Дону, Брянской области и в Подмосковье, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.