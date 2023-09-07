Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Брянске беспилотник атаковал "промышленный объект". Начался пожар

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: EPA/Scanpix

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз, пишет "Медуза".

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

Telegram-канал "Типичный Брянск" пишет, что беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники "Кремний ЭЛ".

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что над Брянском были перехвачены два БПЛА самолетного типа. Уточняется, что один из них был уничтожен в воздухе.

Уже сообщалось, что в России сообщили о сбитых в ночь на четверг, 7 сентября, беспилотниках в Ростове-на-Дону, Брянской области и в Подмосковье, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх